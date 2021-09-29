Демилитаризация ЗакСа. Как в городском парламенте избирали спикера и пытались менять порядки

Фото: assembly.spb.ru Поделиться Поделиться







Получившие накануне удостоверения депутаты седьмого созыва петербургского парламента 29 сентября избирали председателя. Половина вроде как оппозиционных фракций сразу согласились с предложением «Единой России» и поддержали на этот пост до недавнего времени политического вице-губернатора Александр Бельского. Новый спикер сразу после голосования объявил о либерализации порядков, впрочем, поверили в это не все.

Первое заседание Законодательного собрания седьмого созыва открывал 74-летний Борис Зверев. По традиции самый старший парламентарий до выборов спикера должен модерировать процесс работы избранных депутатов. Звереву эта роль была непривычна, но чувствовал он себя вполне свободно. В Законодательное собрание он избрался от КПРФ, однако в первые дни работы нового парламента общался в большей степени с Любовью Егоровой, лыжницей, депутатом от «Единой России». Зверев избирался с ней по одной территории во Фрунзенском районе, только Егорова шла по одномандатному округу, а он по партийным спискам.



Открыв заседание, Зверев перечислил его участников (тут выяснилось, что дочь экс-спикера петербургского парламента Марина Лыбанева (Макарова), избравшаяся самовыдвиженкой, вступила во фракцию «Единой России»), а затем пригласил на трибуну губернатора Александра Беглова, приехавшего с членами правительства поздравить депутатов с избранием. Тот сообщил парламентариям, что по итогам выборов большинство избирателей поддержали курс Владимира Путина, а ещё напомнил, что все они, и чиновники, и депутаты, — одна команда, у которой, в частности, есть цель довести доходы бюджета города к 2024 году до 1 трлн рублей. После этой выразительной речи из-за трибуны выглянул глава аппарата, бывший охранник Беглова Юрий Смирнов, и поманил губернатора к себе. За Бегловым, как по команде, с мест поднялись члены правительства и, не став дожидаться голосования, спешно покинули городской парламент. Выступление Беглова вызвало у ведущего заседание Зверева такой восторг, что хлопал депутат от души, забыв выключить микрофон.



Прежде чем выбрать спикера, депутатам надо было определиться с двумя комиссиями: счётной и редакционной. Первая, пожалуй, самая важная на данном этапе. При голосовании не электронным способом, а вручную, за наиболее важные назначения — от спикера до вице-губернатора — именно члены этой комиссии подводят итоги. Считать предложили доверить представителю «Новых людей» Дмитрию Павлову (когда-то он избирался в муниципальные депутаты от «Единой России»), депутату от ЛДПР Андрею Малкову (раньше помогал депутату от «Единой России»), а также единороссам Константину Чебыкину, Александру Ходоску и Юрию Гладунову. Вызвавшегося им помочь яблочника Бориса Вишневского в качестве счетовода отвергли.

Вести заседание Звереву периодически помогал Денис Четырбок. Он выходил к трибуне и напоминал о пунктах регламента. Ещё на днях автора закона о наливайках при распределении должностей в комиссиях и комитетах собирались оставить ни с чем, однако почти за сутки расклады переиграли, и теперь ему снова прочат должность главы комитета по законодательству.



В перерыве между голосованием по кандидатурам в счетную и редакционную комиссию яблочники Александр Шишлов и Борис Вишневский поставили вопрос о допуске журналистов в зал заседаний. В последние месяцы репортёров в Законодательном собрании разделили на пишущих и снимающих, последних пускали в зал заседаний, пишущих — нет. Объясняли это спонтанное решение пандемией. К моменту его принятия она уже бушевала больше года. Зверев про это не знал и хотел было разрешить всем присутствующим работникам СМИ пройти в зал заседаний, но его остановила завхоз Алёна Кукушкина. «Аааа, — протянул он. — Мне говорят, что мы в условиях ограничений по коронавирусу, депутаты, то есть журналисты... не будут допущены. А те, кто в зале, дополнительно проверены».

Остальные депутаты, в том числе и представитель эсеров, бывшая декан журфака СПбГУ Марина Шишкина, ничего на этот счёт не сказали. К слову, Шишкиной, по данным «Фонтанки», предложили стать вице-спикером парламента, вторым замом нового председателя должен стать экс-вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко.



Меж тем Борис Зверев пытался разобраться с ведением. Он несколько раз путал фамилии депутатов, в том числе назвал экс-омбудсмена Александра Шишлова, бывшего депутатом ещё в Ленсовете, Борисом Вишневским. «Просто Александр Владимирович менее известен», — попытался оправдаться коммунист.

При голосовании за спикера «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди» сразу согласились с «Единой Россией», которая выставила на этот пост Александра Бельского. Его высокие личностные качества отметил глава фракции партии власти Павел Крупник. Сам Бельский заметил, что знаком со многими депутатами. «Основная задача парламента, чтобы мы, невзирая на политические взгляды, вместе работали над законами на благо города и жителей», — обошёлся он общими словами.

Его конкуренты яблочник Александр Шишлов и коммунист Вячеслав Бороденчик говорили про нарушения на выборах, необходимость альтернативы во власти, важность реформирования избирательной системы и открытость в работе ЗакСа. Например, Шишлов предложить ввести поименное голосование — сейчас за законопроекты депутаты голосуют анонимно.



В итоге из 49 проголосовавших за Бельского высказались 40 депутатов, за Бороденчика — шестеро, за Шишлова — трое.

Как только Бельский поменял место в зале на кресло спикера, он сразу же попросил пригласить журналистов в зал заседаний. Удивленные сотрудники аппарата городского парламента зароптали: «Оттепель». Депутаты, помнящие военные порядки при полковнике Вячеславе Макарове, засмеялись: «Демилитаризация». Охрана и аппаратчики подчинились, пропустив журналистов, хотя сотрудники пресс-службы некоторое время и пытались ещё гоняться за репортёрами, говоря, что в зале заседаний даже в перерыв они могут только сидеть, а общаться с депутатами запрещено. На брифинге Бельскому полетели вопросы, о которых в приличном обществе и говорить было бы смешно. Один из них касался правила общения с прессой: разрешит ли новый спикер задавать ему вопросы, не согласовывая их предварительно с пресс-службой. Оказалось, что для Бельского это не проблема. Не видит он и причин отказывать в аккредитации отдельным оппозиционным репортёрам. На вопрос о смене аппарата замялся — рано пока про это говорить.



Под конец собрания депутаты очень быстро избрали в Совет Федерации уже бывшего там сенатором Андрея Кутепова. Единственный вопрос ему задал Борис Вишневский, он спросил, как Кутепов голосовал за пенсионную реформу в 2018 году. Однако этого Кутепов не вспомнил — не при нём голосовали. Видимо, были дела у сенатора поважнее. В следующий раз депутаты соберутся 1 октября, чтобы выбрать вице-спикеров и тех, кто возглавит профильные комитеты. По данным «Фонтанки», все руководящие должности достанутся единороссам, в том числе бюджетно-финансовый комитет, которым долгое время руководили выходцы из ЛДПР, возглавит единоросс из Петергофа Михаил Барышников.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

