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Новый производитель «Спутника» сможет вакцинировать по восемь Петербургов в год

Фирма «Полисан» запустила в городе на Неве новую линию по производству вакцины от коронавируса. Заявленная мощность — до 40 миллионов доз вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в год. Хватит на восемь Петербургов.

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«Запуск новой линии — значительный вклад в обеспечение эпидемической безопасности не только нашей страны. Часть продукции планируется экспортировать в другие страны», — прокомментировал это событие 29 сентября губернатор Александр Беглов.

Это уже вторая, после «Биокада» площадка в Петербурге, которая будет производить вакцины от COVID-19 в промышленных масштабах.

Фирма «Полисан» уже несколько лет имеет статус стратегического инвестора Петербурга. Ежегодно завод выпускает более 26 миллионов упаковок лекарств. Из них более 75% входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Компания входит в ТОП-20 экспортёров лекарственных средств. Объем экспорта достигает 15% — около 800 млн рублей в год.

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Комментарии (7)

266092430
это уже стало выгоднее, чем торговля орyжиeм и прочей запрещёнкой... а то маски стали многоразовые носить, не проканало...
nuga
Как можно запускать производство вещества,которое до сих пор эксперементальное и не прошедшее тестирование на иммунногенность,терагенность,онкогенность?Единственное,что известно по официальной информации,что в организм вносятся миллиардные дозы спайк белка,а генная технология заставляет клетку человека ещё и производить этот белок,чтобы вызвать атаку на вирус,сидящий в клетке,организм лупит сам себя,аутоиммунный эффект Данную манипуляцию можно отнести к вмешательству в геном.Ещё там есть вещество полисорбант ,,который облегчает проникновение в клетки мозга и преодоление гематоэнц барьера.Зачем все это?Ответов в инструкции нет.Проникнуть в мозг,заставить клетки организма производить токсичный чужой белок,вызвать атаку антитела на самого себя и все ради чего?
misha_zamyatin
Петербург же только один, им там совсем заняться нечем?
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