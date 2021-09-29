Новый производитель «Спутника» сможет вакцинировать по восемь Петербургов в год

«Запуск новой линии — значительный вклад в обеспечение эпидемической безопасности не только нашей страны. Часть продукции планируется экспортировать в другие страны», — прокомментировал это событие 29 сентября губернатор Александр Беглов.



Это уже вторая, после «Биокада» площадка в Петербурге, которая будет производить вакцины от COVID-19 в промышленных масштабах.



Фирма «Полисан» уже несколько лет имеет статус стратегического инвестора Петербурга. Ежегодно завод выпускает более 26 миллионов упаковок лекарств. Из них более 75% входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Компания входит в ТОП-20 экспортёров лекарственных средств. Объем экспорта достигает 15% — около 800 млн рублей в год.

