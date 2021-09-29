FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Новый выставочный зал на Петроградке откроется экспозицией на тему аналогового и цифрового искусства

0
Печать

Пространство ArtBox на Каменноостровском проспекте откроется 2 октября выставкой Валерия Гриковского «Вирусы Сальери». Художник обыгрывает увлечение рынка NFT и предлагает «аналоговую» версию «цифрового».

Музей чепухи, из 16 коробок, коробка 30х40 см, бумага, тушь, энтомологические булавки, 2020
Музей чепухи, из 16 коробок, коробка 30х40 см, бумага, тушь, энтомологические булавки, 2020Фото: предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

Организаторы отмечают, что сейчас даже Эрмитаж идёт из аналогового мира в цифровой, продавая NFT на маркетплейсе Binance в рамках акции «Ваш токен хранится в Эрмитаже». Гриковский же предлагает поверку «алгеброй гармонии» — отсюда отсылка к Сальери — и с помощью бумаги и картона, энтомологических булавок и строительных гвоздей показывает «нестабильное состояние упорядоченной картины мира». Произведения на чертежной сетке делятся на тысячи фрагментов-пикселей, поверхность получается с 3D-эффектом, она оживает и мерцает. Центральной работой экспозиции будет инсталляция из шестнадцати коробок «Музей чепухи» — она предлагает поразмышлять о том, «как объекты реальности становятся произведениями искусства».

Собор традиционный, бумага, тушь, трансфер на холст, 200х120 см
Собор традиционный, бумага, тушь, трансфер на холст, 200х120 смФото: предоставлено организаторами
Собор, бумага, тушь, гвозди, короб пхв, 235х145х15 см, 2021
Собор, бумага, тушь, гвозди, короб пхв, 235х145х15 см, 2021Фото: предоставлено организаторами
Гибель богов I, бумага, тушь, энтомологические булавки, короб – пенокартон, 200х300 см, 2014
Гибель богов I, бумага, тушь, энтомологические булавки, короб – пенокартон, 200х300 см, 2014Фото: предоставлено организаторами
ПоделитьсяПоделиться

Валерий Гриковский — медик по образованию; кураторы полагают, это даёт склонность к «препарированию» тем и объектов. Кроме того, на Петроградской стороне «дух руин» должен быть особенно актуален. В ArtBox обещают и другие выставки современных художников, паблик-токи и киноклуб.

Выставка «Вирусы Сальери» пройдёт в ArtBox (Каменноостровский, 11) со 2 октября по 1 ноября.

6+

Анастасия Семенович

Музей чепухи, из 16 коробок, коробка 30х40 см, бумага, тушь, энтомологические булавки, 2020
Музей чепухи, из 16 коробок, коробка 30х40 см, бумага, тушь, энтомологические булавки, 2020Фото: предоставлено организаторами

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний