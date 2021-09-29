Новый выставочный зал на Петроградке откроется экспозицией на тему аналогового и цифрового искусства

Организаторы отмечают, что сейчас даже Эрмитаж идёт из аналогового мира в цифровой, продавая NFT на маркетплейсе Binance в рамках акции «Ваш токен хранится в Эрмитаже». Гриковский же предлагает поверку «алгеброй гармонии» — отсюда отсылка к Сальери — и с помощью бумаги и картона, энтомологических булавок и строительных гвоздей показывает «нестабильное состояние упорядоченной картины мира». Произведения на чертежной сетке делятся на тысячи фрагментов-пикселей, поверхность получается с 3D-эффектом, она оживает и мерцает. Центральной работой экспозиции будет инсталляция из шестнадцати коробок «Музей чепухи» — она предлагает поразмышлять о том, «как объекты реальности становятся произведениями искусства».

Валерий Гриковский — медик по образованию; кураторы полагают, это даёт склонность к «препарированию» тем и объектов. Кроме того, на Петроградской стороне «дух руин» должен быть особенно актуален. В ArtBox обещают и другие выставки современных художников, паблик-токи и киноклуб.



Выставка «Вирусы Сальери» пройдёт в ArtBox (Каменноостровский, 11) со 2 октября по 1 ноября.



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Анастасия Семенович

