Основатель «Царьград ТВ» Константин Малофеев хочет купить московский «Спартак»

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев заинтересован в приобретении московского футбольного клуба «Спартак». Об этом со ссылкой на источники в клубе 29 сентября пишет «РБ Спорт».



Ранее информация об этом появилась в телеграм-каналах. «Да, это действительно так. Малофеев хочет купить «Спартак». Мне известно, что он следит за клубом и заинтересован в покупке», — подтвердил собеседник «РБ Спорт», близкий к команде.



Он также добавил, что Малофеев, который является большим фанатом красно-белых, якобы хотел купить клуб еще в 2017 году — вместе с совладельцем «Альфа Банка» Петром Авеном.

