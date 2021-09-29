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Основатель «Царьград ТВ» Константин Малофеев хочет купить московский «Спартак»

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Председатель совета директоров группы компаний «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев заинтересован в приобретении московского футбольного клуба «Спартак». Об этом со ссылкой на источники в клубе 29 сентября пишет «РБ Спорт».

Ранее информация об этом появилась в телеграм-каналах. «Да, это действительно так. Малофеев хочет купить «Спартак». Мне известно, что он следит за клубом и заинтересован в покупке», — подтвердил собеседник «РБ Спорт», близкий к команде.

Он также добавил, что Малофеев, который является большим фанатом красно-белых, якобы хотел купить клуб еще в 2017 году — вместе с совладельцем «Альфа Банка» Петром Авеном.

Напомним, нынешний владелец, Леонид Федун, купил контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. В 2019-м он говорил, что весь клуб (вместе с инфраструктурой, правами на бренд, игроками и прочим) оценивается в 1,1–1,2 млрд евро.

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Комментарии (1)

a.159753123
Е5 спартак, Е5!!!
Е5 спартак, Е5!!!
Е5 спартак, Е5!!!
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