В Сибири объяснили отмену концертов Face. «Давления всех возможных инстанций» призвали не искать

«В Новосибирской области действует ограничение на работу <...> фестивалей с очным присутствием граждан, куда допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий», — цитирует 29 сентября РИА Новости заявление минкультуры Новосибирской области по поводу отмены выступления Face.

Руководитель новосибирского лофт-парка «Подземка», где должен был выступить Дремин, заверил, что силовики не оказывали на них давления. Собеседник агентства уточнил, что надеялся на снятие коронавирусных ограничений, поэтому концерт и был запланирован.



В Красноярске также опровергли свое участие в отмене выступления Face. Вице-мэр Красноярска Ирина Самсонова заверила в комментарии изданию «Подъем», что у администрации «нет полномочий отменять концерты».



Сам исполнитель в Instagram допустил, что за сорванными выступлениями стоит «давление всех возможных инстанций».