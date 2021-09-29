FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Сибири объяснили отмену концертов Face. «Давления всех возможных инстанций» призвали не искать

Власти заявили, что концерты рэпера Ивана Дремина отменили из-за COVID-19

0
Печать

Концерты рэпера Face (Иван Дремин) в Красноярске и Новосибирске отменили из-за пандемии COVID-19.

«В Новосибирской области действует ограничение на работу <...> фестивалей с очным присутствием граждан, куда допускаются зрители в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий», — цитирует 29 сентября РИА Новости заявление минкультуры Новосибирской области по поводу отмены выступления Face.

Руководитель новосибирского лофт-парка «Подземка», где должен был выступить Дремин, заверил, что силовики не оказывали на них давления. Собеседник агентства уточнил, что надеялся на снятие коронавирусных ограничений, поэтому концерт и был запланирован.

В Красноярске также опровергли свое участие в отмене выступления Face. Вице-мэр Красноярска Ирина Самсонова заверила в комментарии изданию «Подъем», что у администрации «нет полномочий отменять концерты».

Сам исполнитель в Instagram допустил, что за сорванными выступлениями стоит «давление всех возможных инстанций».

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний