«Взрослые пили и не следили за ребенком». Под Екатеринбургом грузовик раздавил полуторагодовалую девочку

Полуторагодовалая девочка погибла под колесами грузовика в Свердловской области. Об этом 29 сентября сообщает E1.RU со ссылкой на региональное УГИБДД.



Трагедия произошла накануне в поселке Кедровка. По словам матери девочки, она с дочерью приехала из Туринска к сожителю, а после они все вместе отправились к бабушке мужчины, чтобы помочь наколоть дрова.



«В момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находились на улице возле дома, взрослые распивали спиртное, за ребенком мать не следила. Сожитель матери остановил проезжавшую мимо машину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот момент ребенок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под колесо автомобиля», — рассказали в ведомстве.

