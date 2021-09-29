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«Взрослые пили и не следили за ребенком». Под Екатеринбургом грузовик раздавил полуторагодовалую девочку

В Свердловской области девочка забралась под грузовик и погибла

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Полуторагодовалая девочка погибла под колесами грузовика в Свердловской области. Об этом 29 сентября сообщает E1.RU со ссылкой на региональное УГИБДД.

Трагедия произошла накануне в поселке Кедровка. По словам матери девочки, она с дочерью приехала из Туринска к сожителю, а после они все вместе отправились к бабушке мужчины, чтобы помочь наколоть дрова.

«В момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находились на улице возле дома, взрослые распивали спиртное, за ребенком мать не следила. Сожитель матери остановил проезжавшую мимо машину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот момент ребенок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под колесо автомобиля», — рассказали в ведомстве.

Водитель не заметил ребенка и начал движение. От полученных травм девочка скончалась.

Известно, что ее мать состоит на учете в ПНД, она злоупотребляла спиртными напитками и не заботилась о дочери. В отношении женщины проведут проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ранее «Фонтанка» писала, как в Луге одна пенсионерка сбила другую, сдавая назад. Пострадавшая скончалась на месте. Автомобилистку отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (4)

мухомор
Разведёнка-ребёнок-сожитель-алкоголь
грустная история.
как и все про разведёнок с прицепами, ищущих большой и крепкой .... любви.
Владислав М
Родители может и не следили, но в данном случае основная вина водителя ТС, который не осмотрел автомобиль перед началом движения.
Abu-Denis
Состояла на учете ПДН или ПНД ? ЭТо немножко разные учеты.
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