«Взрослые пили и не следили за ребенком». Под Екатеринбургом грузовик раздавил полуторагодовалую девочку

Полуторагодовалая девочка погибла под колесами грузовика в Свердловской области. Об этом 29 сентября сообщает E1.RU со ссылкой на региональное УГИБДД.
Трагедия произошла накануне в поселке Кедровка. По словам матери девочки, она с дочерью приехала из Туринска к сожителю, а после они все вместе отправились к бабушке мужчины, чтобы помочь наколоть дрова.
«В момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находились на улице возле дома, взрослые распивали спиртное, за ребенком мать не следила. Сожитель матери остановил проезжавшую мимо машину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот момент ребенок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под колесо автомобиля», — рассказали в ведомстве.
Водитель не заметил ребенка и начал движение. От полученных травм девочка скончалась.
Известно, что ее мать состоит на учете в ПНД, она злоупотребляла спиртными напитками и не заботилась о дочери. В отношении женщины проведут проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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