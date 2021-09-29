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В Кузьмолово полиция пришла по душу похоронщиков

В Кузьмолово проходят обыски в офисах похоронных организаций

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Полиция проводит обыски в петербургской похоронной компании и муниципальной службе Кузьмоловского поселения во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом 29 сентября сообщает 47news.

Организации «Гранит» и МКУ «Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела» объединяет работа на Кузьмоловском кладбище. В их офисах в рамках ранее возбужденного уголовного дела работают сотрудники экономического отдела главка.

Журналисты не смогли дозвониться ни до частного организатора похорон, ни до муниципального. Исполняющий обязанности главы администрации Кузьмолово также как сквозь землю провалился.

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Комментарии (4)

Дядя Бо
Долго они кладбище поделить не могут...
Pilat
У похоронщиков сейчас столько работы, что как говорится - ковидный код, на 10 лет кормит.
Abu-Denis
Не дозвониться. Похоронщики заняты. Закапывают улики и свидетелей.
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