Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К значимой дате «Перспективы» открыли выставку под открытым небом. У Центрального выставочного зала «Манеж» на Исаакиевской площади развернулась фотоинсталляция — в необычном графическом формате коллажей рассказывается не просто история организации, а история изменений в сфере помощи людям с тяжелой инвалидностью.

«В далеком теперь уже 1996 году славистка из Германии Маргарете фон дер Борх (основательница «Перспектив») и медбрат-волонтер Доминик Шлун пришли в считавшийся самым тяжёлым корпус детского дома-интерната в Павловске. И вместе с единомышленниками стали день за днем наполнять событиями, впечатлениями, эмоциями будни детей, которые считались необучаемыми и нечувствующими. Маргарете стала их голосом, открыла их людям», — говорят в «Перспективах».



С тех пор организация поддерживает людей с тяжёлыми формами инвалидности в павловском Детском доме-интернате № 4 , в Психоневрологическом интернате № 3 (Петергоф), в семьях, где есть дети с нарушениями развития. За 25 лет были реализованы десятки проектов, направленных на то, чтобы люди с инвалидностью жили нормальной жизнью.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В «Перспективах», оглядываясь назад, собрали 25 фактов об организации. Вот только несколько из них:

— в 1995-м славистка из Германии Маргарете фон дер Борх в качестве переводчика отправилась с медбратом-волонтером Домиником Шлуном в детский дом-интернат № 4 в Павловске. Увиденное так поразило её, что спустя год она основала благотворительную организацию «Перспективы»;

— сегодня организация поддерживает 138 взрослых с тяжёлой инвалидностью в Психоневрологическом интернате № 3 (Петергоф), 74 ребенка в детском доме-интернате № 4 (Павловск), 47 ребят с нарушениями развития в 7 интернатах Петербурга (выпускники ДДИ № 4 ) и 10 подопечных в рамках проектов «Дом навсегда» и «Дом навсегда. Дети»;



— за 25 лет программу «Добровольного социального года» в «Перспективах» прошли 805 волонтеров из 14 стран. Сейчас идёт набор очередной волонтёрской команды — https://perspektivy.ru/volunteer/anketa/;

— сейчас в «Перспективах» пять программ комплексной помощи детям и взрослым с инвалидностью: «Дети вне семьи. Павловск», «Сопровождение выпускников», «Взрослые вне семьи. Петергоф», «Семейная поддержка», «Сопровождаемое проживание»;

— за последние 6 лет «Перспективы» открыли три проекта сопровождаемого проживания — это «Дом на воле» в Раздолье, «Квартира сопровождаемого проживания» в Петергофе и «Дом навсегда» в Петербурге. Здесь при постоянной поддержке сотрудников и волонтеров 18 человек с инвалидностью живут жизнью, максимально похожей на нашу с вами;

— в 2019 году «Перспективы» вместе с другими профессиональными организациями, поддерживающими детей и взрослых с психическими нарушениями, объединились в Альянс «Ценность каждого», чтобы вместе добиваться системных изменений в этой сфере. В числе самых острых вопросов — принятие закона о распределенной опеке;



— в начале пандемии «Перспективы» запустили проект «Эвакуация»: уберегая слабых подопечных от угрозы коронавируса, забрали их из интернатов и поселили в домашних условиях. «Эвакуация» длилась 163 дня.

Открывшаяся сегодня выставка призвана рассказать как можно большему числу петербуржцев о работе организации. Но главное, как говорят в «Перспективах», — она должна «помочь увидеть в каждом человеке с особенностями не инвалида, а человека».

Экспозиция будет работать до 10 октября.

