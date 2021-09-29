Российских спортсменов заставят платить за переходы в иностранные команды

Точнее говоря, клуб, воспитавший такого спортсмена, должен получать соответствующую компенсацию. Добиться таких выплат сейчас не получается из-за того, что иностранные клубы не подпадают под юрисдикцию международных спортивных федераций.

В ближайшем будущем спортсменам из России нельзя будет просто так взять и уехать играть за рубеж. Как пишет 29 сентября «Интерфакс», правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому отечественные атлеты должны будут заплатить за желание продолжить карьеру за границей.

В качестве самого яркого примера приводится североамериканская Национальная хоккейная лига. Как считают авторы законопроекта, забирая лучших хоккеистов из России без каких-либо компенсаций, НХЛ разрушает целостность отечественного спорта и снижает ценность развития спортивной подготовки для спортивных команд России.



Компенсацию обязаны выплачивать профессиональные спортсмены, не достигшие 23 лет. В то же время необходимости в этом не будет, если игрок переходит в лигу, которая объединяет российские и иностранные профессиональные спортивные клубы.



При этом от выплаты компенсации за переход в иностранный клуб может быть освобожден игрок, оставшийся без команды в России и предложений от отечественных клубов.



Порядок осуществления выплаты будет определен в отношении каждого вида спорта.

