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Российских спортсменов заставят платить за переходы в иностранные команды

Со спортсменов будут брать компенсацию при отъезде в зарубежные клубы

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В ближайшем будущем спортсменам из России нельзя будет просто так взять и уехать играть за рубеж. Как пишет 29 сентября «Интерфакс», правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому отечественные атлеты должны будут заплатить за желание продолжить карьеру за границей.

Точнее говоря, клуб, воспитавший такого спортсмена, должен получать соответствующую компенсацию. Добиться таких выплат сейчас не получается из-за того, что иностранные клубы не подпадают под юрисдикцию международных спортивных федераций.

В качестве самого яркого примера приводится североамериканская Национальная хоккейная лига. Как считают авторы законопроекта, забирая лучших хоккеистов из России без каких-либо компенсаций, НХЛ разрушает целостность отечественного спорта и снижает ценность развития спортивной подготовки для спортивных команд России.

Компенсацию обязаны выплачивать профессиональные спортсмены, не достигшие 23 лет. В то же время необходимости в этом не будет, если игрок переходит в лигу, которая объединяет российские и иностранные профессиональные спортивные клубы.

При этом от выплаты компенсации за переход в иностранный клуб может быть освобожден игрок, оставшийся без команды в России и предложений от отечественных клубов.

Порядок осуществления выплаты будет определен в отношении каждого вида спорта.

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Комментарии (6)

alexadmin
Но когда же уже выездные визы вернут, а то полый кавардак творится
Do-Mi-Nor
Конечно! Мы их на помойке нашли, отмыли, отчистили от очисток.. а они тут: бац - и за границу. Следующий этап - в отношении любого, кто получил тут бесплатное образование и вдруг захотел уехать, тоже будет назначаться компенсация. А еще можно начать требовать с тех, кто УЖЕ уехал..
houspi
В общем, логика в этом есть.
У нас многие детские спортшколы условно бесплатные.
Условно в том, что тренера и площадку предоставляют бесплатно. Но для достижения высоких результатов этого, как правило, недостаточно. И требуются дополнительные занятия. А они стоят совсем не дёшево.
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