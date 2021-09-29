Российских спортсменов заставят платить за переходы в иностранные команды

В ближайшем будущем спортсменам из России нельзя будет просто так взять и уехать играть за рубеж. Как пишет 29 сентября «Интерфакс», правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому отечественные атлеты должны будут заплатить за желание продолжить карьеру за границей.
Точнее говоря, клуб, воспитавший такого спортсмена, должен получать соответствующую компенсацию. Добиться таких выплат сейчас не получается из-за того, что иностранные клубы не подпадают под юрисдикцию международных спортивных федераций.
В качестве самого яркого примера приводится североамериканская Национальная хоккейная лига. Как считают авторы законопроекта, забирая лучших хоккеистов из России без каких-либо компенсаций, НХЛ разрушает целостность отечественного спорта и снижает ценность развития спортивной подготовки для спортивных команд России.
Компенсацию обязаны выплачивать профессиональные спортсмены, не достигшие 23 лет. В то же время необходимости в этом не будет, если игрок переходит в лигу, которая объединяет российские и иностранные профессиональные спортивные клубы.
При этом от выплаты компенсации за переход в иностранный клуб может быть освобожден игрок, оставшийся без команды в России и предложений от отечественных клубов.
Порядок осуществления выплаты будет определен в отношении каждого вида спорта.