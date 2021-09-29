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Шри-Ланка отменяет ПЦР-тестирование для вакцинированных от COVID-19 туристов

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Минздрав Шри-Ланки смягчил коронавирусные ограничения для прибывающих в страну.

«Полностью вакцинированным туристам и жителям Шри-Ланки, имеющим отрицательный результат ПЦР-теста в момент посадки, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест в международном аэропорту Бандаранаике», — сообщает 29 сентября издание Colombo Page со ссылкой на министерство здравоохранения островного государства в Индийском океане.

Иностранные путешественники, которые не были полностью вакцинированы, получат возможность добраться до своего отеля и сделать тест там.

В настоящее время власти страны тестируют всех прибывающих на Шри-Ланку туристов.

Россия 1 апреля возобновила авиасообщение со Шри-Ланкой. Весной на острове одобрили применение «Спутника V».

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