Шри-Ланка отменяет ПЦР-тестирование для вакцинированных от COVID-19 туристов

Минздрав Шри-Ланки смягчил коронавирусные ограничения для прибывающих в страну.



«Полностью вакцинированным туристам и жителям Шри-Ланки, имеющим отрицательный результат ПЦР-теста в момент посадки, больше не нужно будет проходить ПЦР-тест в международном аэропорту Бандаранаике», — сообщает 29 сентября издание Colombo Page со ссылкой на министерство здравоохранения островного государства в Индийском океане.



Иностранные путешественники, которые не были полностью вакцинированы, получат возможность добраться до своего отеля и сделать тест там.

