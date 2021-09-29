Ковид расстраивает желудок. Диарея стала одним из основных признаков заражения коронавирусом

Фото: Darko Djurin / Pixabay.com Поделиться Поделиться







«Желудочный ковид» до сих пор даже для гастроэнтерологов остается загадкой: ну как коронавирус преодолевает агрессивность кислого желудочного сока и распространяется по всему желудочно-кишечному тракту? Роспотребнадзор сообщил, что желудочные проявления при коронавирусе стали массовыми во вторую волну эпидемии — осенью-зимой 2021 года. И тут дело, скорее всего, не в том, что он мутировал. Именно тогда стали больше обращать внимания на ту же диарею или боли в животе.

Почему ковид может быть «желудочным» и зачем проверяют печеночные показатели при диспансеризации у переболевших, «Фонтанка» спросила у Виктории Малоземовой, гастроэнтеролога Городской больницы Святого Георгия.



— Виктория Анатольевна, Роспотребнадзор сообщил, что желудочно-кишечный тракт, как и верхние дыхательные пути, — входные ворота для коронавируса. Как он проходит через естественный мощный барьер для вредоносных микроорганизмов — желудок?

— На слизистой желудочно-кишечного тракта, как и на бронхах, есть специфические рецепторы, чувствительные к коронавирусу, это уже установленный факт. Они находятся в желудке, двенадцатиперстной кишке, прямой кишке. Природа создала в нашем организме барьеры, защищающие от воздействия чужеродных агентов, таких как вирусы и бактерии. Например, на слизистой ротовой полости работают защитные иммуноглобулины, далее, попадая в желудок, вирус встречается с желудочным соком, который представляет собой довольно агрессивную кислую среду.

Наш механизм защиты может быть ослабленным на фоне хронических заболеваний (не только желудочно-кишечного тракта), на фоне приема лекарств, снижающих защитный барьер слизистых оболочек, на фоне стрессов, хронической усталости, неполноценного питания.



Например, у пациентов с хроническими заболеваниями желудка снижается кислотность желудочного сока, что приводит к ослаблению защиты от проникновения вирусов.

В гастроэнтерологии это называется гипоацидным или анацидным состоянием. Вирус связывается с рецепторами на слизистой ЖКТ и вызывает синдром повышенной эпителиальной проницаемости: в норме наши эпителиальные клетки в слизистой оболочке соединены плотными контактами, они мешают проникновению опасных веществ и частиц. Вирус нарушает эти контакты, и чувствительность слизистой меняется — нарушается работа желудка и кишечника.

— Как проявляется «желудочный ковид»?

— Ведущий симптом в такой ситуации — диарея, затем по распространенности следуют вздутие живота, спастические боли, тошнота и рвота. И мы в больнице, и наши коллеги в стране и за рубежом наблюдаем, что диарея становится одним из ведущих симптомов при ковиде. У нас были пациенты с выраженной диареей, плохо поддающейся лечению, им проводили колоноскопию (визуальный осмотр кишечника эндоскопом), чтобы понять, что происходит. Мы обнаруживали эрозивные и язвенные повреждения желудка и кишечника, которые вызваны именно вирусом. У одних они могут стать первым проявлением заболевания, у других — возникают позже, у третьих становятся последствием воздействия препаратов, используемых при лечении.



— А если человек страдает синдромом раздраженного кишечника (СРК), как ему понять, отчего он поносит: из-за своего хронического заболевания или из-за заражения коронавирусом?

— Только по ПЦР-тестированию на коронавирус. Но в стационаре мы видим такие обострения, вызванные коронавирусом. То есть тут всё связано. Есть и сочетания коронавируса с другими серьезными — аутоиммунными заболеваниями кишечника: неспецифический язвенный колит (НЯК), болезнь Крона.

— Почему чаще всего изменения при и после ковида выявляются в 12-перстной кишке?

— Потому что 12-перстная кишка — это часть тонкого кишечника, а в нем, как я уже говорила, много рецепторов, с которыми может связаться коронавирус. Полное обследование кишечника редко делается — на колоноскопию направляют в крайних случаях, а 12-перстную можно осмотреть на ФГДС. Но если мы видим эрозивные изменения 12-перстной кишки при коронавирусе, можно предполагать, что и дальше во всем кишечнике такие изменения тоже есть.

— Правда ли, что когда проявления заболевания начинаются с ЖКТ, то велик шанс, что оно будет протекать относительно легко — без угрозы для жизни.



— Правда, если вирус вовлек в патологический процесс только кишечник. Проблема в том, что чаще всего параллельно страдает и печень. Ее поражение обычно проявляется тошнотой, горечью во рту, рвотой желчью. Но часто при коронавирусной инфекции происходит так, что этих симптомов нет, а поражение мы видим по лабораторным показателям.

— Поэтому тем, кто проходит диспансеризацию после перенесенного ковида, назначают биохимическое исследование крови на так называемые печеночные показатели — АЛТ и АСТ? Почему их исследуют через полгода после болезни?

— Когда пациент поступает в стационар, проводится полное биохимическое исследование, в том числе печеночных показателей. И при выписке мы их снова проверяем и назначаем необходимые лекарства. А на амбулаторном лечении это исследование не входит в клинические рекомендации, поэтому оно проводится, если у пациента есть специфические жалобы. Я бы, честно говоря, рекомендовала делать такое исследование или в период болезни, или сразу после получения отрицательного теста.



Печень — своеобразное депо крови, в котором она как бы фильтруется, все вирусные частицы, которые попадают в кровь, проходят через нее. Кроме того, в печени — обширная сеть капилляров, которые поражает вирус и его токсины (это особенность именно коронавируса, мы не видим таких изменений в печени при обычных ОРВИ или гриппе). А анализ печеночных показателей демонстрирует, насколько интенсивно проходит процесс интоксикации, которую вызывает коронавирус. И если они не в норме, значит, воспалительный процесс продолжается на фоне токсикологического воздействия.

— Что делать, если показатели превышают норму?

— Есть средства, которые защищают слизистую и способствуют ее заживлению, когда есть язвы или эрозии. И есть лекарства, рекомендуемые для корректировки показателей печени. Обычно если человек вовремя обращается к врачу и выполняет его назначения, состояние нормализуется, но произойти это может не быстро.

— Как понять, болит живот из-за того, что коронавирус в нем нарушил, или из-за приема лекарств, которые назначаются при ковиде?



— Если это лечение коронавируса легкой и средней степени тяжести, то в схемы терапии не входят ни антибактериальные препараты, ни другие, способные привести к диарее и иным симптомам. Поэтому можно точно сказать, что это проявления коронавирусного влияния. А если присоединяется пневмония, с которой сразу не справиться, назначаются и антибиотики, и другие лекарства. Тогда мы, действительно, не можем определить, что первично, но это и не важно — симптомы говорят о том, что ЖКТ страдает, есть лекарственное поражение печени, и мы назначаем комплексную терапию.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

