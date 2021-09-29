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Трамвай сыграл в домино автомобилями на Старо-Петергофском проспекте

Массовое ДТП с трамваем произошло на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге

Необычный «паровозик» собрался утром 29 сентября в Адмиралтейском районе Петербурга. Он, как и полагается, выстроился на путях, а одним из «вагонов» стал трамвай.

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«Трамвай толкает перед собой состав на Старо-Петергофском проспекте», — рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. На фото столкнувшиеся «паровозиком» трамвай и три автомобиля, в том числе «Мерседес» и БМВ.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 9:20 на Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП с участием трамвая №16 и четырех автомобилей, стоявших на трамвайных путях. В аварии никто не пострадал, машины получили незначительные повреждения. Задержка в движении трамваев из-за ДТП составила 40 минут.

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Комментарии (1)

mynine
Пора уже вернуть в ПДД запрет выезда на трамвайные пути попутного направления.
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