«Трамвай толкает перед собой состав на Старо-Петергофском проспекте», — рассказал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. На фото столкнувшиеся «паровозиком» трамвай и три автомобиля, в том числе «Мерседес» и БМВ.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 9:20 на Старо-Петергофском проспекте произошло ДТП с участием трамвая №16 и четырех автомобилей, стоявших на трамвайных путях. В аварии никто не пострадал, машины получили незначительные повреждения. Задержка в движении трамваев из-за ДТП составила 40 минут.