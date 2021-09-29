На севере Петербурга орудует «люковая банда»: за сутки украли 11 крышек

В Петербурге активизировались похитители крышек люков. За последние два месяца было украдено более трех десятков штук, причем почти все случаи произошли на севере города. Более того, треть краж пришлась на один день.



Как сообщает 29 сентября пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», за август-сентябрь специалисты предприятия зафиксировали в Петербурге хищение 31 крышки люков, причем 11 из них украли за одни сутки — 6 сентября. По сравнению с началом 2021 года воровать люковое оборудование стали чаще: только за третий квартал похитили 70 крышек — столько же пропало за всё первое полугодие.