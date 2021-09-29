На севере Петербурга орудует «люковая банда»: за сутки украли 11 крышек

В Петербурге активизировались похитители крышек люков. За последние два месяца было украдено более трех десятков штук, причем почти все случаи произошли на севере города. Более того, треть краж пришлась на один день.
Как сообщает 29 сентября пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», за август-сентябрь специалисты предприятия зафиксировали в Петербурге хищение 31 крышки люков, причем 11 из них украли за одни сутки — 6 сентября. По сравнению с началом 2021 года воровать люковое оборудование стали чаще: только за третий квартал похитили 70 крышек — столько же пропало за всё первое полугодие.
Всего с начала года в Петербурге зафиксировали 150 краж крышек люков. Открытые колодцы представляют угрозу для безопасности людей, особенно в темное время суток, а также могут привести к поломкам транспорта и даже ДТП. При обнаружении открытого или плохо закрытого колодца Водоканал просит сообщать о нем по телефону горячей линии 305–09–09 или через сервис «Открытый люк? Сообщите!». В заявке нужно указать, где находится люк (на дороге или газоне), адрес ближайшего здания и контактный телефон, чтобы работники могли уточнить расположение и сообщить о выполнении работ.
«Если вы стали свидетелем кражи крышки люка, сообщите об этом в правоохранительные органы или по номеру 004. Если есть возможность, снимите процесс кражи на видео или сфотографируйте злоумышленников. Как показывает практика, эти несложные действия могут спугнуть похитителей, однако в целях собственной безопасности не стоит вступать с ними в переговоры. Оперативная информация позволит максимально быстро устранить проблему и обеспечить безопасность горожан», — добавляют в пресс-службе.