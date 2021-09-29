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В России очередной рекорд по смертям от коронавируса за сутки. В Петербурге растут все эпидемиологические показатели

Новый рекорд по смертям от коронавируса за сутки установлен в России

За последние сутки от коронавируса в России скончались 857 человек. Это новый максимум с начала пандемии, сообщают 29 сентября в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Накануне было зафиксировано 852 смерти — и это тоже рекорд. В Петербурге летальная статистика растет: 60 умерших за 24 часа против 58 вчера. Первое место за Москвой с 65 смертями (63 вчера).

За сутки в России выявили 22 430 новых случаев коронавируса (21 559 накануне), из них 1 933 в Петербурге (1 530 накануне). Первое место у столицы с 3 004 заболевшими (2 541 вчера).

За весь период пандемии в стране зафиксировано 7 487 138 случаев COVID-19, умерли от инфекции 206 388 человек.

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Комментарии (8)

Мастер Ответов
Ну так на то она и есть Рассея. Где самые высокие показатели по смертности всего живого.
За такие новости мне нужен пузырь))
lenaF
А на пике у нас вроде было 119 смертей за сутки в конце июня? Ну, наблюдаем.
AleksandrP
Еще совсем чуть-чуть - и Россия догонит Украину по смертности на душу населения.
Украина - 140,0
Россия - 137,4
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