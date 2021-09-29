В детдом на Сикейроса забрался любитель позировать неглиже. Показать себя детям ему не дали

Как сообщили «Фонтанке» в УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 29 сентября, общительного взрослого на территории Центра содействия семейному воспитанию на улице Сикейроса сотрудники учреждения заметили два дня назад в пять часов вечера. Коллегу в нём никто не признал, тем не менее мужчина настойчиво искал внимания детей.
Увлечь беседой и завязать знакомство с гуляющими воспитанниками ему не удалось — персонал нажал тревожную кнопку. Наряд вневедомственной охраны не заставил себя ждать. Постороннего задержали и передали для разбирательства в 36-й отдел полиции.
В итоге было установлено, что на территорию учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нарушитель спокойствия пробрался, перемахнув через забор. Свою непреодолимую тягу он сейчас объясняет полиции. Сотрудникам есть на что посмотреть. Как стало известно «Фонтанке», в телефоне задержанного найдено несколько сотен специфических фотографий мужчины: на всех — его половой орган.