В детдом на Сикейроса забрался любитель позировать неглиже. Показать себя детям ему не дали

Как сообщили «Фонтанке» в УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 29 сентября, общительного взрослого на территории Центра содействия семейному воспитанию на улице Сикейроса сотрудники учреждения заметили два дня назад в пять часов вечера. Коллегу в нём никто не признал, тем не менее мужчина настойчиво искал внимания детей.



Увлечь беседой и завязать знакомство с гуляющими воспитанниками ему не удалось — персонал нажал тревожную кнопку. Наряд вневедомственной охраны не заставил себя ждать. Постороннего задержали и передали для разбирательства в 36-й отдел полиции.

