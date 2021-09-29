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Продажи новых машин в Петербурге падают второй месяц подряд, на фоне дефицита сменился лидер

Продажи новых машин в Петербурге в августе упали на 11%

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В августе дилеры реализовали 10 802 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 11 % меньше, чем за последний месяц лета 2020 года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб» 29 сентября. Продажи снижаются второй месяц подряд: в июле падение составило 3 %.

За январь — август 2021 года в Петербурге продано 100 820 новых машин, что на 35 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные не включают объем продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально).

По итогам восьми месяцев на автомобильном рынке Петербурга сменился лидер. Впервые в этом году им стал Hyundai. В последний раз корейский бренд возглавлял рейтинг продаж по результатам всего 2020 года. С января по май первое место занимала KIA, а по итогам 6 и 7 месяцев — Lada.

В первой десятке только три марки в августе показали рост продаж: Toyota (16 %), Chery (198 %) и Ford LCV (31 %). Сразу три бренда в топ-10 по итогам последнего месяца лета сократили продажи более чем на 40 %: LADA (-48 %) Volkswagen (-44 %) и Mitsubishi (-41 %).

«В условиях дефицита автомобилей, вызванного кризисом в поставках полупроводников для автомобильной промышленности, сейчас положительную динамику продаж показывают марки, которые находятся за пределами топ-10», — отмечает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. По его мнению, дефицит поставок сохранится как минимум до конца года. В этих условиях рост по итогам всего года вряд ли превысит 10 %.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за восемь месяцев составила 9,4 % против 8,5 % за аналогичный период прошлого года.

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Комментарии (27)

266081075
Спасибо кризису полупроводников - выяснилось вдруг, что машины можно выпускать и без блока слежения ЭРА-ГЛОНАСС.

Ранее коллегия ЕЭК приняла решение из-за нехватки чипов позволить не оснащать все автомобили системой ЭРА-ГЛОНАСС. Позднее эти автомобили будут дополнены ей. На АВТОВАЗе уже приступили к сборке автомобилей LADA без ЭРА-ГЛОНАСС.

С 24.09.2021 АВТОВАЗ осуществляет сборку и отгрузку части автомобилей LADA без блока ЭРА-ГЛОНАСС. Комплектации автомобилей при этом не меняются. Об этом сообщается в письме, которое было разослано АВТОВАЗов в дилерские центры LADA.
Skazochny
главное что спрос на Bentley растёт, 300 шт куплены ярыми поцриотами
***_555
Нет нормального выбора. Спасибо утильсбору и эре-гыланасссЪ.
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