Продажи новых машин в Петербурге падают второй месяц подряд, на фоне дефицита сменился лидер

За январь — август 2021 года в Петербурге продано 100 820 новых машин, что на 35 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные не включают объем продаж автомобилей BMW, MINI и Mercedes-Benz Rus, которые отчитываются ежеквартально).

В августе дилеры реализовали 10 802 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 11 % меньше, чем за последний месяц лета 2020 года. Об этом сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб» 29 сентября. Продажи снижаются второй месяц подряд: в июле падение составило 3 % .

По итогам восьми месяцев на автомобильном рынке Петербурга сменился лидер. Впервые в этом году им стал Hyundai. В последний раз корейский бренд возглавлял рейтинг продаж по результатам всего 2020 года. С января по май первое место занимала KIA, а по итогам 6 и 7 месяцев — Lada.



В первой десятке только три марки в августе показали рост продаж: Toyota ( 16 % ), Chery ( 198 % ) и Ford LCV ( 31 % ). Сразу три бренда в топ-10 по итогам последнего месяца лета сократили продажи более чем на 40 % : LADA ( -48 % ) Volkswagen ( -44 % ) и Mitsubishi ( -41 % ).



«В условиях дефицита автомобилей, вызванного кризисом в поставках полупроводников для автомобильной промышленности, сейчас положительную динамику продаж показывают марки, которые находятся за пределами топ-10», — отмечает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. По его мнению, дефицит поставок сохранится как минимум до конца года. В этих условиях рост по итогам всего года вряд ли превысит 10 % .

