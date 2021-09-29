Продажи новых машин в Петербурге падают второй месяц подряд, на фоне дефицита сменился лидер

В августе дилеры реализовали 10 802 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на
За январь — август 2021 года в Петербурге продано
По итогам восьми месяцев на автомобильном рынке Петербурга сменился лидер. Впервые в этом году им стал Hyundai. В последний раз корейский бренд возглавлял рейтинг продаж по результатам всего 2020 года. С января по май первое место занимала KIA, а по итогам 6 и 7 месяцев — Lada.
В первой десятке только три марки в августе показали рост продаж: Toyota (
«В условиях дефицита автомобилей, вызванного кризисом в поставках полупроводников для автомобильной промышленности, сейчас положительную динамику продаж показывают марки, которые находятся за пределами топ-10», — отмечает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. По его мнению, дефицит поставок сохранится как минимум до конца года. В этих условиях рост по итогам всего года вряд ли превысит
Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за восемь месяцев составила