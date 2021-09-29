«Не проверены дополнительно». Пишущих журналистов не пустили в зал заседаний ЗакСа Петербурга

Пишущих журналистов не пустили в зал заседаний Законодательного собрания Петербурга на первое заседание 29 сентября. Вопрос о допуске репортёров подняли яблочники Борис Вишневский и Александр Шишлов.



Вишневский заметил, что в зале полно места, чтобы пишущие журналисты могли сделать репортаж из зала, а не смотреть заседание по трансляции из соседнего помещения. Шишлов же предложил допустить журналистов на балкон.



Ведущий заседание коммунист Борис Зверев хотел было поставить этот вопрос на голосование, однако завхоз городского парламента Алёна Кукушкина успела добежать до трибуны раньше. После этого Зверев объявил, что по решению аппарата ЗакСа до 30 октября в Мариинском дворце действует антиковидный режим, поэтому в зал заседаний можно пускать только съемочные группы. «Они проверены дополнительно», — пояснил он.

