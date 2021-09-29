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«Не проверены дополнительно». Пишущих журналистов не пустили в зал заседаний ЗакСа Петербурга

В зал заседаний петербургского парламента допустили не всех журналистов

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Пишущих журналистов не пустили в зал заседаний Законодательного собрания Петербурга на первое заседание 29 сентября. Вопрос о допуске репортёров подняли яблочники Борис Вишневский и Александр Шишлов.

Вишневский заметил, что в зале полно места, чтобы пишущие журналисты могли сделать репортаж из зала, а не смотреть заседание по трансляции из соседнего помещения. Шишлов же предложил допустить журналистов на балкон.

Ведущий заседание коммунист Борис Зверев хотел было поставить этот вопрос на голосование, однако завхоз городского парламента Алёна Кукушкина успела добежать до трибуны раньше. После этого Зверев объявил, что по решению аппарата ЗакСа до 30 октября в Мариинском дворце действует антиковидный режим, поэтому в зал заседаний можно пускать только съемочные группы. «Они проверены дополнительно», — пояснил он.

При прошлом руководстве Законодательного собрания журналистам также приходилось сталкиваться с некоторыми ограничениями при работе в Мариинском дворце. Например, нельзя было свободно задавать вопросы спикеру на пресс-брифинге, их надо было согласовывать с пресс-службой.

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Комментарии (2)

***_555
Время завхозов.
Cashmare
допускаются только проверенные журналисты, а кто возмущается - тот иноагент и стопиццотая колонна
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