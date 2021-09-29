FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
72.51р84.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Людмила Нарусова вновь стала сенатором от Тувы

11
Печать

Глава Тувы Владислав Ховалыг наделил Людмилу Нарусову полномочиями члена Совфеда от региона.

«Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну», — цитирует 29 сентября указ главы региона РИА Новости.

Нарусова и раньше представляла республику в верхней палате парламента. В 2016 году тогдашний глава Шолбан Кара-Оол назначил ее членом Совфеда.

Новый глава республики отправил в отставку правительство. Владислав Ховалыг был назначен исполняющим обязанности в апреле. На прошедших выборах его поддержали 86,81 % избирателей.

Людмила Нарусова родилась в Брянске, ради учебы переехала в Ленинград. В 1978 году она стала преподавателем Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. В 1980 вышла замуж за Анатолия Собчака, который позже занял пост мэра Санкт-Петербурга. В декабре 95-го стала депутатом Госдумы по федеральному списку движения «Наш дом — Россия» по Санкт-Петербургу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

266229702
А Гылавох за свои проценты чем исчо расплатится мог?
Arkos
Конечно стыдоба!
Но я бы хотел посмотреть на многочисленных критиков- а как бы в данной ситуации поступили они? Думаю-да хоть тушкой , хоть чучелком к здоровому образу жизни с достойной з/п.
SERGEY111
Вот оказывается кто уху в тувинской тайге готовил для двух отдыхальщиков .
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний