Людмила Нарусова вновь стала сенатором от Тувы

Глава Тувы Владислав Ховалыг наделил Людмилу Нарусову полномочиями члена Совфеда от региона.



«Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну», — цитирует 29 сентября указ главы региона РИА Новости.



Нарусова и раньше представляла республику в верхней палате парламента. В 2016 году тогдашний глава Шолбан Кара-Оол назначил ее членом Совфеда.

