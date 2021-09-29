Людмила Нарусова вновь стала сенатором от Тувы

Глава Тувы Владислав Ховалыг наделил Людмилу Нарусову полномочиями члена Совфеда от региона.
«Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от Правительства Республики Тыва Нарусову Людмилу Борисовну», — цитирует 29 сентября указ главы региона РИА Новости.
Нарусова и раньше представляла республику в верхней палате парламента. В 2016 году тогдашний глава Шолбан Кара-Оол назначил ее членом Совфеда.
Новый глава республики отправил в отставку правительство. Владислав Ховалыг был назначен исполняющим обязанности в апреле. На прошедших выборах его поддержали
Людмила Нарусова родилась в Брянске, ради учебы переехала в Ленинград. В 1978 году она стала преподавателем Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. В 1980 вышла замуж за Анатолия Собчака, который позже занял пост мэра Санкт-Петербурга. В декабре 95-го стала депутатом Госдумы по федеральному списку движения «Наш дом — Россия» по Санкт-Петербургу.