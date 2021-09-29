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Десять петербургских школ попали в рейтинг лучших по конкурентоспособности выпускников. Лидируют технические лицеи

Стало известно, из каких школ Петербурга выпускники поступают в лучшие вузы

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В сотню школ, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России, попали десять учреждений из Петербурга. Рейтинг опубликован агентством RAEX 29 сентября.

Три первых места заняли учреждения из Москвы: специализированный учебно-научный центр МГУ, Центр педагогического мастерства, лицей «Вторая школа».

В первую десятку рейтинга вошёл петербургский Президентский физико-математический лицей № 239 (7 место). Также в списке ещё девять школ из Северной столицы:

  • Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 (14 место)
  • Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова (16 место)
  • Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ (22 место)
  • Естественно-научный лицей СПбПУ (30 место)
  • Лицей № 366 «Физико-математический лицей» (37 место)
  • Аничков лицей (Дворец творчества юных) (48 место)
  • Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» (52 место)
  • Гимназия № 116 (Санкт-Петербург) (87 место)
  • Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610 (93 место)

Замыкает сотню московская «Газпром школа». «На конкурентоспособность школы сильно влияет партнерство с университетом и поддержка региональных властей. Почти половина участников рейтинга — школы с особым статусом, нацеленные на создание условий для развития талантливых и целеустремленных детей. Многие воспитанники таких школ поступают в университеты по результатам олимпиад — у школ из первой десятки рейтинга доля выпускников, зачисленных в ведущие вузы без экзаменов, составила 42 %», — отметил генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты России. Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2019 и 2020 года. Использовались данные 50 из 53 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2019 или в 2020 году. Всего агентством обработана информация о 220 тысячах выпускников 20 тысяч школ.

Рейтинг отвечает на вопрос: в каких школах наиболее высока концентрация выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны. Для этого количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, делилось на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. Влияние на итоговый балл школ также оказывал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления абитуриента (на бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе, по целевому набору или без вступительных испытаний по результатам олимпиад).

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Комментарии (2)

rybalka
Всё логично :)
Pilat
Яжематери взяли на заметку
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