Десять петербургских школ попали в рейтинг лучших по конкурентоспособности выпускников. Лидируют технические лицеи

В сотню школ, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России, попали десять учреждений из Петербурга. Рейтинг опубликован агентством RAEX 29 сентября.
Три первых места заняли учреждения из Москвы: специализированный учебно-научный центр МГУ, Центр педагогического мастерства, лицей «Вторая школа».
В первую десятку рейтинга вошёл петербургский Президентский физико-математический лицей
- Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 (14 место)
- Лицей «Физико-техническая школа» имени
Ж. И. Алферова(16 место)
- Академическая гимназия имени
Д. К. ФаддееваСПбГУ (22 место)
- Естественно-научный лицей СПбПУ (30 место)
- Лицей № 366 «Физико-математический лицей» (37 место)
- Аничков лицей (Дворец творчества юных) (48 место)
- Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» (52 место)
- Гимназия № 116 (Санкт-Петербург) (87 место)
- Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610 (93 место)
Замыкает сотню московская «Газпром школа». «На конкурентоспособность школы сильно влияет партнерство с университетом и поддержка региональных властей. Почти половина участников рейтинга — школы с особым статусом, нацеленные на создание условий для развития талантливых и целеустремленных детей. Многие воспитанники таких школ поступают в университеты по результатам олимпиад — у школ из первой десятки рейтинга доля выпускников, зачисленных в ведущие вузы без экзаменов, составила