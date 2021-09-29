Десять петербургских школ попали в рейтинг лучших по конкурентоспособности выпускников. Лидируют технические лицеи

Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты России. Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2019 и 2020 года. Использовались данные 50 из 53 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2019 или в 2020 году. Всего агентством обработана информация о 220 тысячах выпускников 20 тысяч школ.



Рейтинг отвечает на вопрос: в каких школах наиболее высока концентрация выпускников, ставших студентами ведущих университетов страны. Для этого количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, делилось на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. Влияние на итоговый балл школ также оказывал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления абитуриента (на бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе, по целевому набору или без вступительных испытаний по результатам олимпиад).