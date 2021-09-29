Тело юной иностранки нашли под окнами двенадцатиэтажки на Индустриальном

Девочка-подросток погибла в Красногвардейском районе Петербурга. В Россию она приехала летом и не прожила в новой стране и полугода.



Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, 13-летнюю гражданку Узбекистана нашли мёртвой у двенадцатиэтажки на Индустриальном проспекте. Открытым осталось окно кухни на девятом этаже. Там погибшая жила с родителями.



По документам мать и отец прибыли в Россию в феврале прошлого года, регистрацию за это время оформила только женщина. В июле они забрали дочь, но устроить в школу, похоже, не успели: в сентябре девочка ещё не училась. Семья числится благополучной.

