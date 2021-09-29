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Тело юной иностранки нашли под окнами двенадцатиэтажки на Индустриальном

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Девочка-подросток погибла в Красногвардейском районе Петербурга. В Россию она приехала летом и не прожила в новой стране и полугода.

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, 13-летнюю гражданку Узбекистана нашли мёртвой у двенадцатиэтажки на Индустриальном проспекте. Открытым осталось окно кухни на девятом этаже. Там погибшая жила с родителями.

По документам мать и отец прибыли в Россию в феврале прошлого года, регистрацию за это время оформила только женщина. В июле они забрали дочь, но устроить в школу, похоже, не успели: в сентябре девочка ещё не училась. Семья числится благополучной.

Обстоятельства случившегося устанавливают полиция и Следственный комитет.

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Комментарии (5)

Skazochny
наверняка замуж пытались отдать или в аренду...
Cashmare
"семья числится благополучной"... ахаха, где числится, в каком месте, если полтора года без регистрации жили. да никто о них знать не знал. "числится", ага
AndrewBarsik
Дети, которых не успели оболванить в школе, обладают острой интуицией. Они точно угадывают состояние окружающих их людей по невербальным признакам. Они не всегда спорят, но не верят словам. В стране, где закрыты социальные лифты вверх, они, не колеблясь, выходят из окон вниз. Детские суициды - самый верный показатель состояния общества
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