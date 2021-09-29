В Купчино школьники баловались с освежителем и полиэтиленом. Один не выжил

Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства, которые привели к смерти подростка во Фрунзенском районе Петербурга. Вызвавшие скорую друзья говорят, что заигрались.



Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, накануне после четырех часов вечера помощи медиков запросили с Белградской улицы. Звонившие говорили об отравлении школьника, помощь подоспевшей бригады ему уже не требовалась.



Вскоре на месте была полиция. Кроме погибшего 14-летнего мальчика, жившего в квартире, сотрудники застали его гостей — двух одноклассников. По их словам, на Белградскую они направились после уроков, по пути купили пакеты и освежитель, а в гостях нашли им нетрадиционное применение.

