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В Купчино школьники баловались с освежителем и полиэтиленом. Один не выжил

Тело школьника нашли в квартире на Белградской

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Сотрудники правоохранительных органов восстанавливают обстоятельства, которые привели к смерти подростка во Фрунзенском районе Петербурга. Вызвавшие скорую друзья говорят, что заигрались.

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, накануне после четырех часов вечера помощи медиков запросили с Белградской улицы. Звонившие говорили об отравлении школьника, помощь подоспевшей бригады ему уже не требовалась.

Вскоре на месте была полиция. Кроме погибшего 14-летнего мальчика, жившего в квартире, сотрудники застали его гостей — двух одноклассников. По их словам, на Белградскую они направились после уроков, по пути купили пакеты и освежитель, а в гостях нашли им нетрадиционное применение.

Внешних признаков насилия на теле восьмиклассника при визуальном осмотре не обнаружили. Точную причину его смерти установят судмедэксперты. Обстоятельства выясняют полиция и Следственный комитет. Опросить 37-летнюю мать сразу сотрудникам не удалось: говорить о случившемся она пока не в состоянии. Женщина воспитывала сына одна. Семья числилась как благополучная, на учётах подросток не состоял.

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Комментарии (4)

261215271
Как это в голову вообще могло прийти 😥
265863520
БФ еще в 86 по подвалам некоторые нюхали.
zlopopik
популяция индейцев оставила территорию Америки в обмен на алкоголь. К русским, похоже, нашли другой подход.
Наркомания (и токсикомания) - это социальная беда. В одиночку с ней не справиться. Но в набат бить боятся. Думают, не время еще? А может быть уже поздно?
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