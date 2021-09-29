Роскачество рассказало, как людей обманывают во «ВКонтакте» с «коробкой с сюрпризом»

Проводя мониторинг «ВКонтакте», специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества выявили сеть из восьми пабликов вида «коробка с сюрпризом» — в таких мошенники завлекают пользователей азартными играми и обманывают. Обнаружены ещё 16 подобных сайтов. Опасные паблики по просьбе ведомства заблокированы. Роскачество также направило обращение в Роскомнадзор.



Как сообщает 29 сентября Роскачество, в сообществах пользователю предлагали за относительно небольшую сумму (200–1200 рублей) открыть виртуальную коробку, в которой будет случайным образом выбранный приз. Среди призов обещали ноутбуки и другую технику. «На самом деле, судя по многочисленным отзывам и анализу того, как технически устроена активность, налицо мошенничество, и никакую технику никто из игравших не получил и не мог получить, несмотря на множество позитивных отзывов, которые по всем признакам пишут боты», — отмечается в сообщении.

