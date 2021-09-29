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Роскачество рассказало, как людей обманывают во «ВКонтакте» с «коробкой с сюрпризом»

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Проводя мониторинг «ВКонтакте», специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества выявили сеть из восьми пабликов вида «коробка с сюрпризом» — в таких мошенники завлекают пользователей азартными играми и обманывают. Обнаружены ещё 16 подобных сайтов. Опасные паблики по просьбе ведомства заблокированы. Роскачество также направило обращение в Роскомнадзор.

Как сообщает 29 сентября Роскачество, в сообществах пользователю предлагали за относительно небольшую сумму (200–1200 рублей) открыть виртуальную коробку, в которой будет случайным образом выбранный приз. Среди призов обещали ноутбуки и другую технику. «На самом деле, судя по многочисленным отзывам и анализу того, как технически устроена активность, налицо мошенничество, и никакую технику никто из игравших не получил и не мог получить, несмотря на множество позитивных отзывов, которые по всем признакам пишут боты», — отмечается в сообщении.

Даже если бы выигрыш на самом деле имел место, пользователь получил бы проблемы с законом, поскольку эта схема аналогична онлайн-казино, запрещённым в России.

«Судя по типовому оформлению сообществ и тому факту, что на связанных с ними сайтах с теми же названиями и дизайном размещено идентичное пользовательское соглашение, коробками-сюрпризами занимается одна и та же компания. Анализ пользовательских соглашений под юрисдикцией Коста-Рики выявил в них признаки мошенничества и бессмысленные формулировки. Даже написание названия компании свидетельствует о том, что это просто результат использования онлайн-переводчика: UNOBRIDGE ПРОЕКТЫ ЛИМИТАДА, ООО», — поясняет Роскачество.

Признаки мошеннических сайтов:

  • юрисдикция — не Россия ли другая крупная страна, а какие-нибудь острова или страны Южной Америки;
  • дизайн — яркий, ориентированный на младшую аудиторию;
  • обещания потратить мало и получить миллион или дорогой предмет — это никогда не работает;
  • отсутствие контактных данных, часто только почта;
  • предупреждение антивируса о том, что возможна потеря данных.

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Коробка, штоле, некачественной оказалась? Аль сюрприз?
Brevnault
А на выборах не так что ли? Коробка, блин, с сюрпризом...
ivan5_5e4d10fe646f6
Тест на дурака
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