В Петербурге ищут мужчину, который отправил к врачам двух подростков. Под подозрением — судимый по тяжкой статье

Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, двух 15-летних пациентов в травмпункте детской поликлиники принимали в понедельник утром. У ученика девятого класса одной из районных школ зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение мышц шеи. Его другу, учащемуся в машиностроительном колледже, досталось меньше: ему обработали синяки и ушибы на спине и виске и отпустили долечиваться дома. Школьнику пришлось задержаться — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Друзья заверили, что к травмам друг друга не причастны. Своё состояние они объяснили ссорой с мужчиной, которая произошла около шести часов вечера на улице Вавиловых, 4.



Полицейские, получив информацию о нападении, провели проверку и установили того, кто мог распустить руки. Под подозрение попал житель девятиэтажки, для которого двор на Вавиловых родной.



Сотрудникам правоохранительных органов он хорошо знаком. К своим 40 годам официально безработный получил несколько условных сроков за хулиганство и наркотики, за его плечами есть и покушение на убийство. В 2018 году он вышел из колонии и через два года снова слушал приговор — уже по статье об умышленном уничтожении имущества. Административный надзор с мужчины не снят, он пока не задержан.

