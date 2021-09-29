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В Петербурге ищут мужчину, который отправил к врачам двух подростков. Под подозрением — судимый по тяжкой статье

Двое подростков избиты во дворе на Вавиловых

Общение со взрослым во дворе Калининского района Петербурга закончилось для двух подростков-ровесников обращением в травмпункт. Полиция ищет давнего знакомого, который состоит под административным надзором.

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Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, двух 15-летних пациентов в травмпункте детской поликлиники принимали в понедельник утром. У ученика девятого класса одной из районных школ зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и повреждение мышц шеи. Его другу, учащемуся в машиностроительном колледже, досталось меньше: ему обработали синяки и ушибы на спине и виске и отпустили долечиваться дома. Школьнику пришлось задержаться — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Друзья заверили, что к травмам друг друга не причастны. Своё состояние они объяснили ссорой с мужчиной, которая произошла около шести часов вечера на улице Вавиловых, 4.

Полицейские, получив информацию о нападении, провели проверку и установили того, кто мог распустить руки. Под подозрение попал житель девятиэтажки, для которого двор на Вавиловых родной.

Сотрудникам правоохранительных органов он хорошо знаком. К своим 40 годам официально безработный получил несколько условных сроков за хулиганство и наркотики, за его плечами есть и покушение на убийство. В 2018 году он вышел из колонии и через два года снова слушал приговор — уже по статье об умышленном уничтожении имущества. Административный надзор с мужчины не снят, он пока не задержан.

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Комментарии (9)

Cashmare
по репе настучали в шесть вечера, а поплохело только к утру?
Софокл Аристархович
15-летние, конечно же, то же бывают - "не айс", могли и спровоцировать. Но... повреждения области головы и шеи говорят об активности именно оппонента (40-летнего урода).
Видимо ублюдок не имеет (читай - "не воспитывал") своих детей, а за свою гнилую жизнь только "херню по венам пускал", да более слабых (не говоря о возможных латентных эпизодах своей никчемной жизни).
Парням - выздоровления!
Ублюдку - заслуженное им "дно"!
rybalka
Очередной гениальный заголовок
Можно подумать, он их отправил на осмотр или на прививку. Почему не написать "...который избил "?
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