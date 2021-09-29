Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области после неожиданного взрыва популярности в соцсетях решило создать в TikTok аккаунт для вымышленного персонажа по имени Хохуля, которого используют в акциях экологической направленности. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС.

Прозвище для экогероя произошло от названия насекомоядного животного — выхухоля, сам он внешне напоминает обитателя дикой природы. Символ стали использовать при проведении различных мероприятий с 2019 года, в ведомстве для него также создали аккаунт в Instagram и канал на YouTube.



Маскот рассказывал об экологических проблемах, правилах поведения в лесах, а также о COVID-ограничениях. Он активно взаимодействовал с детьми, которые участвовали в конкурсах, посвящая Хохуле песни, стихотворения и рисунки.

Известность персонажа постепенно сходила на нет, в октябре 2020-го он в последний раз появился на YouTube, чтобы рассказать о своих собратьях и о себе.

Спустя месяц, в ноябре, в Instagram-аккаунте экогероя появились рисунки детей с изображением выхухоля, после чего обновлений не было почти год.

О Хохуле вспомнили недавно, 27 сентября. Тогда в сообществе «Новости Боровского района» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что на фотографии регионального Минприроды в Instagram заметили человека в костюме лося. Авторы публикации предположили, что вместо выхухоли продвигать идеи экологии будет другой маскот.

Фотографии с Хохулей стали расходиться в социальных сетях, многие высказывались в защиту оригинального символа. Позже в областном Министерстве природных ресурсов и экологии объяснили, что есть три официальных символа, менять персонажа они не собираются.

