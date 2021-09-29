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Мадридский «Реал» не справился дома с тираспольским «Шерифом»

Молдавский «Шериф» на выезде обыграл мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов

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Футболисты молдавского «Шерифа» победили мадридский «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла 28 сентября в Мадриде.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу молдаван. Голы за «Шериф» забили Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьян Тилль (90). За «Реал» забил только Карим Бензема, причем с пенальти (на 65-й минуте).

«Шериф» — первый клуб, который представляет в Лиге чемпионов Молдавию. Ранее он обыграл дома донецкий «Шахтер». В итоге молдаване лидируют в группе D c шестью очками. У «Реала» их только три.

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Комментарии (5)

Xodok1
"В итоге молдаване лидируют в группе D "...
Не молдаване , а приднестровчане....или я пропустил новости о том что Тирасполь вернулся в лоно Молдавии?
shushu
Юрий Вернидуб в качестве тренера там творит просто чудеса
Свободу Лёхе!
Если кто ставил на "Шериф", поделитесь сколько выиграли, хоть позавидовать хочется..)
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