Мадридский «Реал» не справился дома с тираспольским «Шерифом»

Футболисты молдавского «Шерифа» победили мадридский «Реал» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла 28 сентября в Мадриде.



Матч закончился со счетом 2:1 в пользу молдаван. Голы за «Шериф» забили Жасур Яхшибоев (25-я минута) и Себастьян Тилль (90). За «Реал» забил только Карим Бензема, причем с пенальти (на 65-й минуте).



«Шериф» — первый клуб, который представляет в Лиге чемпионов Молдавию. Ранее он обыграл дома донецкий «Шахтер». В итоге молдаване лидируют в группе D c шестью очками. У «Реала» их только три.

