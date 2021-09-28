Дуров объяснил, почему в Telegram заблокировали два канала противников вакцинации

Павел Дуров объяснил, что ограничение доступа к двум Telegram-каналам противников вакцинации связано с содержащимися в них призывами к насилию. Об этом основатель мессенджера написал в своем канале вечером 28 сентября.



Первый — итальянский — был заблокирован, так как «подстрекал пользователей к причинению вреда медицинским работникам и чиновникам, которые как-либо связаны с вакцинацией». Ранее администратора сообщества предупреждали о нарушении правил Telegram, но ответных действий с его стороны не последовало.

