Дуров объяснил, почему в Telegram заблокировали два канала противников вакцинации

Павел Дуров объяснил, что ограничение доступа к двум Telegram-каналам противников вакцинации связано с содержащимися в них призывами к насилию. Об этом основатель мессенджера написал в своем канале вечером 28 сентября.
Первый — итальянский — был заблокирован, так как «подстрекал пользователей к причинению вреда медицинским работникам и чиновникам, которые как-либо связаны с вакцинацией». Ранее администратора сообщества предупреждали о нарушении правил Telegram, но ответных действий с его стороны не последовало.
Кроме того, социальная сеть заблокировала второй — немецкий — канал со схожей тематикой. На него, как и на предыдущий, были подписаны более 40 тысяч людей, их склоняли к жестокости по отношению к докторам.
Павел Дуров добавил, что в Telegram люди могут публично выражать опасения по поводу вакцинации, однако соцсеть не позволяет распространять призывы к насилию. «Нормально бороться за свои права, но ненормально — ранить других людей», — подытожил предприниматель.