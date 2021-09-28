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Дуров объяснил, почему в Telegram заблокировали два канала противников вакцинации

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Павел Дуров объяснил, что ограничение доступа к двум Telegram-каналам противников вакцинации связано с содержащимися в них призывами к насилию. Об этом основатель мессенджера написал в своем канале вечером 28 сентября.

Первый — итальянский — был заблокирован, так как «подстрекал пользователей к причинению вреда медицинским работникам и чиновникам, которые как-либо связаны с вакцинацией». Ранее администратора сообщества предупреждали о нарушении правил Telegram, но ответных действий с его стороны не последовало.

Кроме того, социальная сеть заблокировала второй — немецкий — канал со схожей тематикой. На него, как и на предыдущий, были подписаны более 40 тысяч людей, их склоняли к жестокости по отношению к докторам.

Павел Дуров добавил, что в Telegram люди могут публично выражать опасения по поводу вакцинации, однако соцсеть не позволяет распространять призывы к насилию. «Нормально бороться за свои права, но ненормально — ранить других людей», — подытожил предприниматель.

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Комментарии (2)

Kot Piter
И так понятно, что Эпл и Гугл виноваты. =D
hal9000
Пусть он лучше сделает как было во вконтакте..чтоб у меня небыло такого ,что я нажимаю на вкладку музыка и попадаю на рекомендации музыка для вас..а не на мою музыку..по десять раз нажимать..и вначале когда захожу на страницу чтоб небыло всякого впаривания нелепых сообществ..я хочу нормально чтоб нажал и зашел на свою страницу..обнищали уже чтоли совсем что такой дичью занимаются..?!
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