В Петербурге задержали троих, которые работу разнообразили стрельбой по деревьям и окнам

В Выборгском районе Петербурга мужчина вызвал полицию после того, как в его окно залетела шальная пуля. Как рассказали в ГУ МВД по региону, сообщение о выстреле поступило около 12:30 28 сентября. Прибывшие к 69-му дому по Лесному проспекту полицейские выяснили, что трое мужчин возрастом от 22 до 48 лет работали — распиливали деревья. Однако это занятие им, очевидно, наскучило, и они «из хулиганских побуждений во время работы стреляли по деревьям и попали в окно заявителя».

Стреляли они из пневматического пистолета. Оружие передали знакомому, который скрылся до того, как полицейские успели задержать подозреваемых. В итоге трех человек доставили в отдел для разбирательства, а четвертого участника инцидента ищут.

