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В Петербурге задержали троих, которые работу разнообразили стрельбой по деревьям и окнам

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В Выборгском районе Петербурга мужчина вызвал полицию после того, как в его окно залетела шальная пуля. Как рассказали в ГУ МВД по региону, сообщение о выстреле поступило около 12:30 28 сентября. Прибывшие к 69-му дому по Лесному проспекту полицейские выяснили, что трое мужчин возрастом от 22 до 48 лет работали — распиливали деревья. Однако это занятие им, очевидно, наскучило, и они «из хулиганских побуждений во время работы стреляли по деревьям и попали в окно заявителя».

Стреляли они из пневматического пистолета. Оружие передали знакомому, который скрылся до того, как полицейские успели задержать подозреваемых. В итоге трех человек доставили в отдел для разбирательства, а четвертого участника инцидента ищут.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент прихо.дится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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