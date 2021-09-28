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Змея спрятала жало. В Минздраве проводят ребрендинг

У Минздрава России появится собственный флаг

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Минздрав обзаводится собственным флагом и меняет ведомственную эмблему. Зачем ему это нужно, объясняется в проекте приказа, опубликованном для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Эмблема министерства здравоохранения, которая используется сегодня, появилась всего пять лет назад. На ней изображен серебряный двуглавый орел с поднятыми крыльями, увенчанный малыми коронами, а над ними еще и большой короной, они соединены лентой. Орел держит в лапах красный щит с изображением Гиппократовой чаши (иначе ее называют кубком Гигеи). В новом варианте всего два изменения — чаша теперь не золотая, а серебряная, а змею, обвивающую Гиппократову чашу, лишили жала.

Минздрав — одно из немногих министерств и ведомств, у которого до сих пор не было собственного флага. Его изображение (белое полотно с изображением Государственного флага РФ и ведомственной эмблемы) тоже опубликовано на портале для публичного обсуждения.

Ранее собственным флагом и эмблемой обзавелся Федеральный фонд ОМС, у которого вовсе не было никакой ведомственной геральдики.

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Комментарии (4)

Жидослав Грызлов
У змеи нет жала! Есть раздвоенный язык и зубы. Автор, садись - двойка.
simak
Чем им змея то не угодила? Старейший символ медицины из всех возможных, у него конкурентов быть не может, он старше христианства..
nuga
Белое полотно это флаг ВОЗ?
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