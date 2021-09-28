Змея спрятала жало. В Минздраве проводят ребрендинг

Минздрав обзаводится собственным флагом и меняет ведомственную эмблему. Зачем ему это нужно, объясняется в проекте приказа, опубликованном для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.



Эмблема министерства здравоохранения, которая используется сегодня, появилась всего пять лет назад. На ней изображен серебряный двуглавый орел с поднятыми крыльями, увенчанный малыми коронами, а над ними еще и большой короной, они соединены лентой. Орел держит в лапах красный щит с изображением Гиппократовой чаши (иначе ее называют кубком Гигеи). В новом варианте всего два изменения — чаша теперь не золотая, а серебряная, а змею, обвивающую Гиппократову чашу, лишили жала.

