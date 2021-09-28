Петербургскому студенту грозит полгода ареста за поддельную справку ради академического отпуска

В Петербурге сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте поймали студента, который хотел воспользоваться поддельной справкой. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.



По данным правоохранителей, 20-летний петербуржец предоставил в свой вуз заключение из городской больницы, где говорилось о том, что он переболел вирусным заболеванием. Документ позволял ему получить академический отпуск по медицинским показаниям на 12 месяцев. Однако выяснилось, что справка студенту не выдавалась, она является поддельной.

