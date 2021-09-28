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Петербургскому студенту грозит полгода ареста за поддельную справку ради академического отпуска

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В Петербурге сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте поймали студента, который хотел воспользоваться поддельной справкой. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По данным правоохранителей, 20-летний петербуржец предоставил в свой вуз заключение из городской больницы, где говорилось о том, что он переболел вирусным заболеванием. Документ позволял ему получить академический отпуск по медицинским показаниям на 12 месяцев. Однако выяснилось, что справка студенту не выдавалась, она является поддельной.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Парню грозит до шести месяцев ареста.

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Комментарии (6)

quqas
и какой такой вуз на барже самоходной расположен? раз мусорня водная?
Гоша Белградский
Мальчику 20 лет. Может он не хотел принимать участие в пьянках СПб ГУ, в ПУНКе. Здоровье берёг...
262224921
Зачем такие жертвы - тратить деньги на какую то справку? Лучше просто отчислиться - кому нужно это замшелое образование в не менее замшелых питерских вузах?
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