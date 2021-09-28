К Беглову вновь подали коллективный иск из-за коронавирусных ограничений в Петербурге

В Петербурге вновь зарегистрировали иск к правительству Петербурга и губернатору из-за коронавирусных ограничений. Об этом 28 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.



Административное исковое заявление подали Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина, Виктория Семенова и ООО «Кидс Ап». Они просят признать недействительными несколько пунктов «ковидного» постановления № 121 правительства Петербурга — 2–5.32, 2–37, 2–53, 2–54, 2–55, 18–21.



В частности, речь идет об ограничениях по допуску посетителей на аттракционы, по работе торгово-развлекательных комплексов и фудкортов, по работе различных организаций при условии вакцинации 80 % сотрудников, а также по необходимости прививок для сотрудников исполнительных органов госвласти и ГУПов.

