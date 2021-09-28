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К Беглову вновь подали коллективный иск из-за коронавирусных ограничений в Петербурге

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В Петербурге вновь зарегистрировали иск к правительству Петербурга и губернатору из-за коронавирусных ограничений. Об этом 28 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Административное исковое заявление подали Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина, Виктория Семенова и ООО «Кидс Ап». Они просят признать недействительными несколько пунктов «ковидного» постановления № 121 правительства Петербурга — 2–5.32, 2–37, 2–53, 2–54, 2–55, 18–21.

В частности, речь идет об ограничениях по допуску посетителей на аттракционы, по работе торгово-развлекательных комплексов и фудкортов, по работе различных организаций при условии вакцинации 80 % сотрудников, а также по необходимости прививок для сотрудников исполнительных органов госвласти и ГУПов.

«К производству заявление пока не принято», — добавили в объединенной пресс-службе судов.

Это не первый случай, когда к Смольному и главе города подают иск по «ковидному» постановлению. Один из них был в апреле 2020 года, вскоре после начала пандемии коронавируса.

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Комментарии (4)

Skazochny
оккупационная власть услышит только стук в дверь особняков своих прикладом АК
mavar
Введите вы вход по QR- кодам. И пусть все работают. Как во многих регионах.
264527831
Правильно сделали, выступили против произвола
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