Как сообщает 47News, 41-летний подозреваемый обнаружился в Шлиссельбургской больнице. У него диагностировали электрический ожог, но в целом его состояние нормальное. Напомним, утром 28 сентября мужчина, вооружившись кусачками, проник на трансформаторную подстанцию на Ленинградском шоссе и срезал провода и электрооборудование. Сам он при этом получил удар током, отчего потерял сознание. Но к тому моменту, когда на место вернулись сотрудники аварийной бригады, мужчина успел очнуться и сбежать.



Подстанция питает насосную станцию, и в результате весь город с населением в 26 тысяч человек остался без воды. Около двух часов дня насосную станцию в Отрадном запустили при помощи бензинового генератора, рассказал изданию исполняющий обязанности главы администрации города Александр Морозов. Систему водоснабжения запустили, заполнили резервуары и начали постепенно подавать воду в дома. В то же время сотрудники электросетевой компании ведут восстановительные работы на трансформаторной подстанции.