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Охотника за проводами, оставившего без воды Отрадное, нашли в больнице. «Наказание» не прошло бесследно

Полиция нашла вора, оставившего без воды город в Ленобласти

Жителям Отрадного в Кировском районе Ленобласти вернули воду, которой их лишил утром 28 сентября охотник за проводами. Виновник «аварии» нашелся в больнице с электротравмой.

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Фото: 47News
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Как сообщает 47News, 41-летний подозреваемый обнаружился в Шлиссельбургской больнице. У него диагностировали электрический ожог, но в целом его состояние нормальное. Напомним, утром 28 сентября мужчина, вооружившись кусачками, проник на трансформаторную подстанцию на Ленинградском шоссе и срезал провода и электрооборудование. Сам он при этом получил удар током, отчего потерял сознание. Но к тому моменту, когда на место вернулись сотрудники аварийной бригады, мужчина успел очнуться и сбежать.

Подстанция питает насосную станцию, и в результате весь город с населением в 26 тысяч человек остался без воды. Около двух часов дня насосную станцию в Отрадном запустили при помощи бензинового генератора, рассказал изданию исполняющий обязанности главы администрации города Александр Морозов. Систему водоснабжения запустили, заполнили резервуары и начали постепенно подавать воду в дома. В то же время сотрудники электросетевой компании ведут восстановительные работы на трансформаторной подстанции.

Оказалось, что задержанный мужчина по имени Володя живет напротив подстанции. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи, побои и угон, на свободу он вышел в 2020 году. Местные жители в соцсетях саркастично называют его «героем дня» и удивляются, «как не помер».

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Фото: 47News
Скриншот из группы <a href="https://vk.com/wall-61904108_1003416" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Подслушано Отрадное на Неве»</a>
Скриншот из группы «Подслушано Отрадное на Неве»

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Комментарии (3)

Abu-Denis
Мгновенная электроКарма
266148875
Почему Володю в колонии не перевоспитали, не исправили? Пора хвосты подтянуть, начать трудиться, ведь ИТК всё ж.
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