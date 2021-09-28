Петербуржцы после разбоя на ресепшене «Платформы 9 ¾» уехали в «Азкабан»

Июльской ночью прошлого года мужчины явились в апартаменты «Платформа 9 ¾» на Невском проспекте, 93. Павлов якобы по указанию Варушишнина напал на администратора и потребовал денег, демонстрируя при этом нож. Девушка перепугалась, а Павлов опустошил кассу. Его добычей стали 107 тысяч рублей. Варушишнин всё это время ждал напарника в машине, затем они вместе скрылись.



Варушишнин пояснил, что администратор — его девушка, они живут вместе. Как-то она пожаловалась, что на работе у неё украли телефон, а руководство отговорило её сообщать в полицию. Эта ситуация сожителя очень зацепила. Он решил проучить администрацию хостела и подбил на помощь в отмщении сводного брата Михаила. Девушку попросил не бить, только припугнуть.

