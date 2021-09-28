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Петербуржцы после разбоя на ресепшене «Платформы 9 ¾» уехали в «Азкабан»

Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Михаила Павлова и Артема Варушишнина, признанных виновными в совершении разбоя. Подробности 28 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Июльской ночью прошлого года мужчины явились в апартаменты «Платформа 9 ¾» на Невском проспекте, 93. Павлов якобы по указанию Варушишнина напал на администратора и потребовал денег, демонстрируя при этом нож. Девушка перепугалась, а Павлов опустошил кассу. Его добычей стали 107 тысяч рублей. Варушишнин всё это время ждал напарника в машине, затем они вместе скрылись.

Варушишнин пояснил, что администратор — его девушка, они живут вместе. Как-то она пожаловалась, что на работе у неё украли телефон, а руководство отговорило её сообщать в полицию. Эта ситуация сожителя очень зацепила. Он решил проучить администрацию хостела и подбил на помощь в отмщении сводного брата Михаила. Девушку попросил не бить, только припугнуть.

Позднее Варушишнин отказался признавать вину и заявил, что в полиции надавили на него. Павлов же вину признал, раскаялся и пояснил, что деньги проиграл в онлайн-казино.

Суд приговорил идеолога к 1 году и 11 месяцам в колонии общего режима, его брата — к аналогичному сроку. По совокупности он получил 2 года.

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Комментарии (1)

Ruth D. Armstead
"Деньги проиграл в казино"
"Украл, выпил, в тюрьму! Романтика! Джентельмены удачи"
Безисходность, безнадега.
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