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В центре Петербурга девушку госпитализировали после падения на припаркованные автомобили

На Фурштатской улице в центре Петербурга девушка упала на припаркованные автомобили. Об этом 29 сентября сообщили в администрации Центрального района города.

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Уроженка Татарстана осталась жива, скорая увезла ее в больницу. Как уточняют источники «Фонтанки» в ГУ МВД, всё произошло около 13:50, незадолго до случившегося девушка была в квартире дома 40 по Фурштатской улице. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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Комментарии (6)

266307084
Об этом сообщили 29 сентября, то есть завтра?
IgorSergeevich
Плохо оказанные услуги…
PupkinVasya
По-моему с гражданством Татарстана разобрались лет 10 назад, нет?
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