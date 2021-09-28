Уроженка Татарстана осталась жива, скорая увезла ее в больницу. Как уточняют источники «Фонтанки» в ГУ МВД, всё произошло около 13:50, незадолго до случившегося девушка была в квартире дома 40 по Фурштатской улице. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В центре Петербурга девушку госпитализировали после падения на припаркованные автомобили
На Фурштатской улице в центре Петербурга девушка упала на припаркованные автомобили. Об этом 29 сентября сообщили в администрации Центрального района города.
Уроженка Татарстана осталась жива, скорая увезла ее в больницу. Как уточняют источники «Фонтанки» в ГУ МВД, всё произошло около 13:50, незадолго до случившегося девушка была в квартире дома 40 по Фурштатской улице. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.