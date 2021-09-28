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«Хочет забрать мой телефон?» В компании петербурженки заметили ворона Мерлина на поводке, охочего до чужого богатства

В Красносельском районе Петербурга увидели ворона на поводке

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В Красносельском районе Петербурга заметили ворона, которого хозяйка выгуливала на поводке. Видео с «крайне необычным домашним животным» 28 сентября опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «Вконтакте».

На кадрах видно, что ворон целеустремленно направился к оператору, вызвав у него опасения насчет сохранности телефона. Хозяйка подтвердила, что питомец найдет, что умыкнуть.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCtogf1vk-MX4jBAOWQPw8Tw" target="_blank" class="io-leave-page _">ЖИТЬ В КАЙФ TV Mark</a>

Женщина рассказала, что около года назад взяла у знакомых вороненка, которого нашли больным. Теперь, шутит петербурженка, приходится выгуливать «чудовище», которое она окрестила Мерлином.

Правда, не всем парочка так же понравилась, как автору поста. В комментариях пользовательница отметила, что для птиц есть специальные шлейки, а «жуткие цепи на лапах» — это издевательство над вороном.

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Комментарии (1)

Komarinsk2019
Люди спасли птицу, а их учат, что нужна специальные шлейки... взяли бы да подарили!
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