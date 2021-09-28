В Красносельском районе Петербурга заметили ворона, которого хозяйка выгуливала на поводке. Видео с «крайне необычным домашним животным» 28 сентября опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «Вконтакте».



На кадрах видно, что ворон целеустремленно направился к оператору, вызвав у него опасения насчет сохранности телефона. Хозяйка подтвердила, что питомец найдет, что умыкнуть.

