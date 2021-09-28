Грабившие петербургских таксистов разбойники отправятся в колонию. У одного из водителей они забрали машину

В Петербурге четверых мужчин признали виновными в разбойных нападениях на таксистов и угоне машины одного из потерпевших. Прокуратура Красносельского района поддержала гособвинение, сообщает 28 сентября пресс-служба ведомства.



Суд установил, что Баходир Атаев, Мухамадалли Эргашев, Шердор Ахмедов и Хабибулло Тогаев совершили преступления в декабре 2019-го и январе 2020 года. Они накидывали на шею таксистов веревку и требовали отдать деньги и другие ценности, угрожая ножом. У последнего водителя они вдобавок угнали автомобиль. Общая сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей.

