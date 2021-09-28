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Грабившие петербургских таксистов разбойники отправятся в колонию. У одного из водителей они забрали машину

В Петербурге огласили приговор мужчинам, признанным виновными в разбойных нападениях на водителей такси

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В Петербурге четверых мужчин признали виновными в разбойных нападениях на таксистов и угоне машины одного из потерпевших. Прокуратура Красносельского района поддержала гособвинение, сообщает 28 сентября пресс-служба ведомства.

Суд установил, что Баходир Атаев, Мухамадалли Эргашев, Шердор Ахмедов и Хабибулло Тогаев совершили преступления в декабре 2019-го и январе 2020 года. Они накидывали на шею таксистов веревку и требовали отдать деньги и другие ценности, угрожая ножом. У последнего водителя они вдобавок угнали автомобиль. Общая сумма ущерба составила более 180 тысяч рублей.

В зависимости от степени участия мужчины получили от 6,5 до 8 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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Комментарии (2)

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.... а тем временем.
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..... видео "раскаивающегося" артиста кочевого "театра" достойно просмотра )))
266306778
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент при.ходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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