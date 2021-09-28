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Докопались. В Левашово промашка рабочих оставила без газа 14 домов

Повреждённый рабочими газопровод ремонтируют на Батальонной улице в Петербурге

Рабочие повредили подземный газопровод в Выборгском районе Петербурга, спровоцировав утечку и оставив без газа почти полтора десятка домов 28 сентября.

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Как сообщили «Фонтанке» в «ПетербургГазе», информация о неполадках в Левашово поступила диспетчеру организации незадолго до часа дня. Приехав на место, специалисты обнаружили, что при проведении земляных работ на Батальонной улице, 3, экскаваторщики повредили продувочную свечу на подземном газопроводе.

«Для локализации утечки газа закрыты два крана, от газоснабжения отключены 14 частных домов. Газоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе «ПетербургГаза».

Земляными работами на Батальонной занималось ООО «Дорожник».

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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