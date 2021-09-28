Докопались. В Левашово промашка рабочих оставила без газа 14 домов

Как сообщили «Фонтанке» в «ПетербургГазе», информация о неполадках в Левашово поступила диспетчеру организации незадолго до часа дня. Приехав на место, специалисты обнаружили, что при проведении земляных работ на Батальонной улице, 3, экскаваторщики повредили продувочную свечу на подземном газопроводе.



«Для локализации утечки газа закрыты два крана, от газоснабжения отключены 14 частных домов. Газоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе «ПетербургГаза».

Земляными работами на Батальонной занималось ООО «Дорожник».