FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Hyundai ударил Mercedes мотоциклом на Васильевском острове

1
Печать

ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла затруднило движение в Василеостровском районе Петербурга днем 28 сентября. Неосторожен оказался пассажир.

Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», на Среднем проспекте В.О., у дома 48/27 — рядом с драмтеатром, столкнулись автомобили Hyundai и Mercedes и мотоцикл Honda. По словам очевидцев, пассажир «Хёндэ» неудачно открыл дверь: подбил ею байк, а тот при падении задел «Мерседес».

ПоделитьсяПоделиться

О пострадавших не сообщается. Судя по фото, все остались целы. А вот проезд оказался частично перегорожен. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затора на проспекте не наблюдается.

Фото: «Мегаполис»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266306778
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде эко.номить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний