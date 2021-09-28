Hyundai ударил Mercedes мотоциклом на Васильевском острове

ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла затруднило движение в Василеостровском районе Петербурга днем 28 сентября. Неосторожен оказался пассажир.
Как сообщают в телеграм-канале «Мегаполис», на Среднем проспекте В.О., у дома 48/27 — рядом с драмтеатром, столкнулись автомобили Hyundai и Mercedes и мотоцикл Honda. По словам очевидцев, пассажир «Хёндэ» неудачно открыл дверь: подбил ею байк, а тот при падении задел «Мерседес».
О пострадавших не сообщается. Судя по фото, все остались целы. А вот проезд оказался частично перегорожен. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затора на проспекте не наблюдается.