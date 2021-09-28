Путин допустил новые меры поддержки: деньги получат семьи с детьми, военные и силовики

В России должны быть предусмотрены возможности дополнительных мер поддержки граждан. Об этом 28 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляцию ведет телеканал RT.



«Мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет находиться в фокусе нашего внимания. Это важно как на этапе принятия закона «О бюджете», так и на этапе его исполнения, чтобы оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности запускать дополнительные меры поддержки, прежде всего семей с детьми, как мы уже делали в текущем году», — заявил президент.

