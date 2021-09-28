FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Путин допустил новые меры поддержки: деньги получат семьи с детьми, военные и силовики

Путин заявил, что в России могут ввести дополнительные меры поддержки граждан

17
Печать

В России должны быть предусмотрены возможности дополнительных мер поддержки граждан. Об этом 28 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляцию ведет телеканал RT.

«Мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет находиться в фокусе нашего внимания. Это важно как на этапе принятия закона «О бюджете», так и на этапе его исполнения, чтобы оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности запускать дополнительные меры поддержки, прежде всего семей с детьми, как мы уже делали в текущем году», — заявил президент.

Он добавил, что в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.

По словам Путина, в предстоящие годы в России продолжат повышать пенсии. «Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал глава государства.

Также президент сообщил, что общая сумма денежного довольствия сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии в ближайшие два года будет расти по 9 % ежегодно. Кроме того, в 2023 году темпы индексации зарплат военным и правоохранителям будут дополнительно повышены на 5 %.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

265056402
3 триллиона на подачи. Я ещёне считал, но возьмите ВВП страны, и посмотрите, какая порция халявы.
Но, конечно, можно смотреть с другой стороны - что всяких начальников бездельников и так хватает. Их не так много, но денег им много достаётся. А законные индексации социалки - замещены сейчас этими подачками. Т.е. вместо 400тыс получишь эту 10-ку. Т.е. это может быть и прикрытие расслоения общества на бездельников с деньгами, без денег, и кто реально даёт продукт
265056402
*** а можно просто так перечислить 30 руб или конфетку?
Президент совсем офонарел. Одни люди вкалывают просто потому что должны, а другие - они особенные, им "надо" . Политика "маменьки".
Т.е. надо забрать некий кусок ВВП у терпил и пепедать его помимо всяких мажоров ещё толпе особенных.
А что эти зелёные и прочие делают для экономического благополучия? Дармоедство! Надо давать продукт, а от дофигища продукта по целесообразности содержать этих вояк, если не хватает политики мирно торговать с соседями
Dimitry Antonov
Фактическое признание провала экономического развития страны и страха потери власти.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний