Путин допустил новые меры поддержки: деньги получат семьи с детьми, военные и силовики

В России должны быть предусмотрены возможности дополнительных мер поддержки граждан. Об этом 28 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, трансляцию ведет телеканал RT.
«Мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет находиться в фокусе нашего внимания. Это важно как на этапе принятия закона «О бюджете», так и на этапе его исполнения, чтобы оперативно вносить коррективы, уточнения в программы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы, при возможности запускать дополнительные меры поддержки, прежде всего семей с детьми, как мы уже делали в текущем году», — заявил президент.
Он добавил, что в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.
По словам Путина, в предстоящие годы в России продолжат повышать пенсии. «Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал глава государства.
Также президент сообщил, что общая сумма денежного довольствия сотрудников ФСИН, МВД, ФТС и Росгвардии в ближайшие два года будет расти по