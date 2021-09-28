Александр Гинцбург о конце пандемии: Без QR-кодов нет серьёзных стимулов для населения

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Поделиться Поделиться







На фоне активных рассуждений о новой волне коронавируса 47news поговорил с «отцом» «Спутника V» — директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом, награжденным Владимиром Путиным за разработку вакцины.

— Сегодня всё больше говорят о четвёртой волне или продолжении третьей. А корректно ли во время пандемии рассуждать такими категориями?

— Какой вы молодец! Я тоже никогда не понимал, что такое «волны». Идёт один и тот же эпидпроцесс, в разных местах — по-разному. В одном случае болеют, в другом — не болеют, кто-то больше, кто-то меньше. Пока на земном шаре не провакцинируем 70–75% населения, то так и будем эти волны считать. То они большие, то маленькие, и так до бесконечности. Они нас будут или накрывать, или будем их под микроскопом разглядывать. Чтобы они превратились в рябь либо вообще в ровную поверхность, надо вакцинировать указанный процент. Всё как в учебниках по эпидемиологии.



— Скажите, накопленный объём знаний о коронавирусе и понятные темпы вакцинации в России позволяют говорить о примерных сроках окончания пандемии? Каков ее горизонт?

— Когда были QR-коды ненадолго (в Москве. — Прим. ред.), я чётко представлял, что в конце осени мы достигнем результата. Но сейчас нет серьёзных организационных стимулов для населения. Надежда только на инстинкт самосохранения, на сознательность, с моей точки зрения, не очень срабатывает. Поэтому сейчас затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Если вернут QR-коды, думаю, что в течение двух месяцев мы достигнем нужного уровня.

— Извините за вульгарную формулировку, но если болеющие будут «добивать» до 70%, то сколько времени примерно понадобится?

— Это ещё предстоит выяснить ученым и тем, кто переболел, насколько длителен протективный иммунитет (защищающий от повторного инфицирования. — Прим. ред.).

— Хотя бы на ощущениях, с учётом вашего опыта и знаний, можете предположить, какой порядок? Год — пять — десять лет?

— Опыт и знания ни при чём, скорее нужны исторические аналогии, но проводить их сложно, поскольку мы не знаем изменчивость вируса. Если он не будет сильно меняться, то порядка двух лет. Если будет меняться — тогда не знаю.



— Насколько велика вероятность новых мутаций?

— Как я уже не раз говорил, на этот вопрос могли ответить двое, но с ними не поговоришь, — Господь Бог и Чарльз Дарвин. Точно никто, кроме них.

— А Дарвин-то почему?

— Как это почему Дарвин? А теорию-то эволюции кто...

— Ну, он же только начал.

— Вы хотите сказать, что он оперировал тем, что уже было, а не тем, что будет. В этом отношении согласен, погорячился.

— С «испанкой» корректно сравнивать?

— Нет, нельзя по очень многим показателям. Умирали не столько от испанки, сколько от её последствий — тогда не было антибиотиков. Сейчас, слава богу, они есть, хотя полирезистентность (устойчивость микроорганизмов к двум и более антибактериальным препаратам. — Прим. ред.) безумная. Но тем не менее есть препараты мощные противовоспалительные и жаропонижающие, которые позволяют поддерживать физиологическое состояние человека в течение двух недель, пока у него собственные антитела вырабатываются. И ещё мы до конца не знаем, насколько изменчив будет ковид по сравнению с вирусом гриппа. Поэтому единственная аналогия с «испанкой» — необходимо 70% вакцинировать, чтобы эпидемиологический процесс стал самозатухающим. Чтобы оставшиеся 30%, которые будут заражаться, не превращались в 40–50% и 60%.



— Вопрос не как к специалисту, а по-человечески: почему не идут вакцинироваться?

— На этот вопрос недавно прекрасно ответили в Comedy Club. Сюжет назывался «Антиковидный комитет». На все вопросы ответили. Я к ним просто присоединяюсь. Там всё правда.

— И все же?

— Я же не могу эту правду, я не в Comedy Club, — рассмеявшись, ответил собеседник, добавив: — Вы посмотрите обязательно.

В упомянутом выпуске программы на ТНТ Гарик Харламов исполняет роль проверяющего некий «Антиковидный комитет» и требует от актёров, играющих чиновников, объяснить, что ему отвечать на вопросы народа о коронавирусе и принимаемых мерах: «Никто ничего не понимает, вы всех запутали. Я две недели разбирался с тем, что вы ввели. У людей миллиард вопросов... Вы ломаете людям мозг, ничего не понятно». Заканчивается ролик объявлением нового «логичного» решения: «Вакцинированные будут носить оранжевые шляпы, ну а невакцинированные — розовые».

Беседовал Виктор Смирнов,

47news

