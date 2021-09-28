Неприродная окраска Невы привлекла внимание в Калининском районе Петербурга 28 сентября. Пестрота плескалась рядом с заправкой и дрейфовала в сторону Финского залива.
Видео со Свердловской набережной «Фонтанке» прислал читатель Игорь. «Вытекает что-то маслянистое. Бензин? И так дальше в Неву ушло, а напротив Водоканал, — говорит он, констатируя: — Отсюда мы пьём». По словам горожанина, след тянется от заправки, но там открестились: не мы.
Читатель «Фонтанки» Игорь
Редакция обратилась за комментарием в Смольный. В комитете по природопользованию сообщили, что приняли заявку, проверять адрес направился подведомственный ГУП «Пиларн». Специалисты провели мониторинг акватории, но поиск не увенчался успехом: нефтяное пятно не найдено.