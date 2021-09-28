FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Неве от экологов уплыла радуга. Петербуржец «поймал» на видео её и подозреваемого

Специалисты не нашли радужных следов в Неве

3
Печать

Неприродная окраска Невы привлекла внимание в Калининском районе Петербурга 28 сентября. Пестрота плескалась рядом с заправкой и дрейфовала в сторону Финского залива.

Видео со Свердловской набережной «Фонтанке» прислал читатель Игорь. «Вытекает что-то маслянистое. Бензин? И так дальше в Неву ушло, а напротив Водоканал, — говорит он, констатируя: — Отсюда мы пьём». По словам горожанина, след тянется от заправки, но там открестились: не мы.

Читатель «Фонтанки» Игорь

Редакция обратилась за комментарием в Смольный. В комитете по природопользованию сообщили, что приняли заявку, проверять адрес направился подведомственный ГУП «Пиларн». Специалисты провели мониторинг акватории, но поиск не увенчался успехом: нефтяное пятно не найдено.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266306778
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на. лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
07A
Срочно передайте читателю Игорю-не надо пить воду из Неву у Свердловской набережной!
мухомор
видите пятно?! а его нет!
это магия от г-на Беглова.
он сейчас у туркменбаши опыта набирается.
скоро так же на коне с двух рук стрелять начнёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний