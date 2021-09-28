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В Петербурге резко упала госпитализация с коронавирусом на сотню в день

Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге снизилось на сотню случаев в день, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 28 сентября эпидемиологической справке, за сутки в стационары Петербурга поступили 244 человека. В последние дни госпитализация была около 350 человек в сутки.

На 5 863 койках лежат 4 970 пациентов. 407 из них — в реанимации, а 172 подключены к ИВЛ. Еще 22 073 петербуржца находятся на амбулаторном лечении.

За сутки первой дозой в Петербурге вакцинировали 687 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 1 869 человек. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге смогли полностью вакцинировать 1,65 млн жителей. В запасе еще 722 тысячи доз.

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