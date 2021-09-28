После драки в хабаровской гордуме депутату потребовалась трепанация

Депутат городского парламента Хабаровска от ЛДПР после выборов избил коллегу. Пострадавшему сделали трепанацию черепа. Об этом сообщает 28 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в местном парламенте.
Местный портал DVHAB.ru называет героев: Евгений Плетнёв и Павел Шестопалов, оба депутаты от ЛДПР. Информацию о драке, появившуюся в соцсетях, председатель гордумы Владимир Матвеев не опроверг, но и не подтвердил.
«Такой информацией не располагаю. Знаю, что Евгений Плетнёв действительно находится в больнице, но в инфекционном отделении. У него подтвержденный коронавирус. А Павла Шестопалова неделю назад прямо перед нашим заседанием госпитализировали на машине скорой помощи. А сегодня на думские заседания он не прибыл», — сказал Матвеев.
Факт драки подтвердил источник РИА Новости. Драка случилась в ночь после выборов — с 19 на 20 сентября. «Случилась ссора, завязалась драка», — рассказал он. Удар якобы предназначался другому депутату, но тот увернулся, и однопартиец «борца» упал и ударился о бордюр. Его без сознания доставили в больницу, диагностировали тяжёлую черепно-мозговую травму и сделали операцию — трепанацию черепа. Вчера пострадавший, по данным источника, пришёл в сознание. У него сильные головные боли.
Председатель гордумы Владимир Матвеев также заявил РИА, что ничего не знает. «Правоохранительные органы разберутся», — обнадёжил он.