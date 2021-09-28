После драки в хабаровской гордуме депутату потребовалась трепанация

Депутат городского парламента Хабаровска от ЛДПР после выборов избил коллегу. Пострадавшему сделали трепанацию черепа. Об этом сообщает 28 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в местном парламенте.



Местный портал DVHAB.ru называет героев: Евгений Плетнёв и Павел Шестопалов, оба депутаты от ЛДПР. Информацию о драке, появившуюся в соцсетях, председатель гордумы Владимир Матвеев не опроверг, но и не подтвердил.



«Такой информацией не располагаю. Знаю, что Евгений Плетнёв действительно находится в больнице, но в инфекционном отделении. У него подтвержденный коронавирус. А Павла Шестопалова неделю назад прямо перед нашим заседанием госпитализировали на машине скорой помощи. А сегодня на думские заседания он не прибыл», — сказал Матвеев.

