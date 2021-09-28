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В «Свином рыле» покажут графику Михаила Гавричкова

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В галерее представят иллюстрации петербургского графика к книгам Александра Пушкина, Фёдора Достоевского, Эдгара По, Сергея Довлатова и других авторов.

Фото: Галерея «Свиное рыло»
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В галерее на Фонтанке пройдёт «бенефис» петербургского мастера офорта Михаила Гавричкова. Среди обитателей «Свиного рыла» Гавричкова традиционно отличает проработанность вещей, нескрываемое мастерство в ремесле. Пока соратники по «Рылу» дурачатся, Гавричков кропотливо работает над деталями.

Как следствие, его графику хочется рассматривать, она воспринимается как «музейное» искусство, выставка точно понравится ценителям высокотехничной графики. На выставке в «Свином рыле» будут иллюстрации к мифам Древней Греции, книгам Эдгара По, Артура Конана Дойла, Александра Пушкина и Фёдора Достоевского — так что любителям затейливых иллюстраций выставка точно понравится.

Фото: Галерея «Свиное рыло»
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Выставка Михаила Гавричкова «МАГ-офортов» пройдёт в галерее «Свиное рыло» с 29 сентября (открытие в 18:00) по 17 октября 2021 года.

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Анастасия Семенович

Фото: Галерея «Свиное рыло»
Фото: Галерея «Свиное рыло»

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