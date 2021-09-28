FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Жертва концлагеря вживую». Под Ярославлем спасли истощенную собаку, свисавшую с балкона

В Ярославской области с балкона сняли собаку, которую закрыли без еды в квартире

4
Печать

Жители Тутаева, городка в Ярославской области, спасли от голодной смерти собаку, которую бросил в квартире хозяин. Скуля, она свисала с балкона второго этажа. Доставать пришлось с помощью стремянки.

О страшной истории написали в группе местного приюта «Твори Добро» «ВКонтакте». 28 сентября собака находится в ярославской клинике, ее лечат. Процесс будет долгим и сложным, поэтому представители приюта организовали сбор средств.

«Сколько она так висела, не знает никто. У неё не было сил гавкать, не было сил сделать рывок и оказаться на земле, сил не было НИ НА ЧТО! ПОТОМУ ЧТО СОБАКА НЕ ЕЛА, НАВЕРНО, МЕСЯЦА ТРИ! То, что увидели люди, не передается русским языком — это не собака, это остаток собаки... Живой скелет, который еле встает на ноги», — ужасаются в приюте.

Ролики, которые снимали спасители животного, эти слова подтверждают: у собаки буквально проступают через кожу ребра. По данным «Подъема», в этой же квартире находился кот, который умер от голода. По словам местного волонтера, она написала заявление в полицию на хозяина животных — молодого человека, который уехал из города.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Athair
Давно пора запретить держать животных в городских квартирах. Это издевательство и над животными, которые зачастую больше 20 часов в сутки проводят запертыми в 4 бетонных стенах, и над соседями.

Куда смотрят зоозащитники?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний