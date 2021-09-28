Жители Тутаева, городка в Ярославской области, спасли от голодной смерти собаку, которую бросил в квартире хозяин. Скуля, она свисала с балкона второго этажа. Доставать пришлось с помощью стремянки.
О страшной истории написали в группе местного приюта «Твори Добро» «ВКонтакте». 28 сентября собака находится в ярославской клинике, ее лечат. Процесс будет долгим и сложным, поэтому представители приюта организовали сбор средств.
«Сколько она так висела, не знает никто. У неё не было сил гавкать, не было сил сделать рывок и оказаться на земле, сил не было НИ НА ЧТО! ПОТОМУ ЧТО СОБАКА НЕ ЕЛА, НАВЕРНО, МЕСЯЦА ТРИ! То, что увидели люди, не передается русским языком — это не собака, это остаток собаки... Живой скелет, который еле встает на ноги», — ужасаются в приюте.
Ролики, которые снимали спасители животного, эти слова подтверждают: у собаки буквально проступают через кожу ребра. По данным «Подъема», в этой же квартире находился кот, который умер от голода. По словам местного волонтера, она написала заявление в полицию на хозяина животных — молодого человека, который уехал из города.