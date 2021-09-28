Жители Тутаева, городка в Ярославской области, спасли от голодной смерти собаку, которую бросил в квартире хозяин. Скуля, она свисала с балкона второго этажа. Доставать пришлось с помощью стремянки.



О страшной истории написали в группе местного приюта «Твори Добро» «ВКонтакте». 28 сентября собака находится в ярославской клинике, ее лечат. Процесс будет долгим и сложным, поэтому представители приюта организовали сбор средств.