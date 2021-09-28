В Шереметьево задержан депортированный из США петербургский хакер

Бурков обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений. По данным следствия, преступления совершались с 2008-го по 2015 год. В 2017 году в Петербурге ему было заочно предъявлено обвинение, после чего мужчину объявили в розыск по линии Интерпола.



В 2015 году Бурков был задержан в Израиле, откуда в 2019 году его экстрадировали в США, где ему также было предъявлено обвинение. В прошлом году Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.

