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В Шереметьево задержан депортированный из США петербургский хакер

Сотрудники линейного управления МВД в Шереметьево и их коллеги из Интерпола задержали депортированного из США Алексея Буркова, обвиняемого в причастности к киберпреступлениям. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба МВД России.

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Бурков обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений. По данным следствия, преступления совершались с 2008-го по 2015 год. В 2017 году в Петербурге ему было заочно предъявлено обвинение, после чего мужчину объявили в розыск по линии Интерпола.

В 2015 году Бурков был задержан в Израиле, откуда в 2019 году его экстрадировали в США, где ему также было предъявлено обвинение. В прошлом году Федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Американская сторона приняла решение депортировать Алексея Буркова, и во вторник, прилетев в Москву из Нью-Йорка, он был встречен полицией.

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