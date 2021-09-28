Звукорежиссер БДТ заплатит теще 100 тысяч за встречу с ножом в руках

Гособвинение настаивало на том, что 24 ноября 2020 года у петербуржца Эдуарда Загорского произошел конфликт с 67-летней матерью его умершей гражданской жены по поводу воспитания двоих малолетних детей. Во время спора мужчина «несколько раз ударил пожилую женщину ножом в плечо, причинив легкие ранения».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 28 сентября, в семейной драме пришлось разбираться мировому судье участка 155 Петроградского района, рассматривавшему уголовное дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия».

По данным «Фонтанки», женщина пришла в квартиру, где Загорский, работающий звукорежиссером БДТ, проживал со своей супругой — актрисой театра «Балтийский дом» Светланой Обидиной, — в день, когда жена скончалась после продолжительной болезни.



Причем женщина пришла не одна, а попросила о помощи знакомого и его пасынка.



В суде, как стало известно «Фонтанке», Загорский говорил о том, что в день трагедии в дверь позвонили незнакомые мужчины и представились сотрудниками социальной службы. При этом объяснить цели визита они не смогли, и мужчина, заподозрив неладное, закрыл дверь и вызвал полицию. Но мужчины продолжали ломиться в дверь, и он, опасаясь взлома, её открыл, взяв с кухни нож. В этот момент на него набросилась женщина, которую Загорский, как он уверял в суде, не узнал и стал отталкивать, забыв про нож в руке. Таким образом, мать жены он ранил случайно.



Суд учел его показания, а также то, что ранения были не тяжкими и не повлекли длительного расстройства здоровья. Загорского признали виновным, но назначили ему наказание в виде 3 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 100 тыс. рублей.

