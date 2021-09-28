Злата Слугина показывает свою работу. Справа — в черно-белых тонах изображен больной мальчик, он плохо слышит. Слева — тот же ребенок, уже в цветных красках, радуется пению птиц, шелесту листьев, шуму ветра.



Жизнь Златы тоже разделилась на две части — до слухопротезирования и после. Раньше девочка жила в глухом безмолвии, теперь слышит абсолютно всё — благодаря слуховым аппаратам, которые ей помог купить Русфонд.



Среди участников выставки — семь воспитанников школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга для глухих и слабослышащих детей. Они не учились живописи, но все с радостью приняли участие в выставке в честь юбилея Русфонда. Рисунки для них стали возможностью высказаться. Красное сердце, маленькие яркие ладошки — так дети выразили искреннюю благодарность всем, кто оказался рядом в трудные минуты жизни.

