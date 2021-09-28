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Доброта спасет мир. В Петербурге проходит выставка к 25-летию Русфонда

В Санкт-Петербурге к 25-летию Русфонда проходит выставка рисунков «Дети и добро!». Она открылась в лофт-проекте «ЭТАЖИ». Среди авторов экспозиции — тяжелобольные дети с серьёзным снижением слуха. С помощью красок, воображения и фантазии ребята отразили свой особый взгляд на мир.

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Злата Слугина показывает свою работу. Справа — в черно-белых тонах изображен больной мальчик, он плохо слышит. Слева — тот же ребенок, уже в цветных красках, радуется пению птиц, шелесту листьев, шуму ветра.

Жизнь Златы тоже разделилась на две части — до слухопротезирования и после. Раньше девочка жила в глухом безмолвии, теперь слышит абсолютно всё — благодаря слуховым аппаратам, которые ей помог купить Русфонд.

Среди участников выставки — семь воспитанников школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга для глухих и слабослышащих детей. Они не учились живописи, но все с радостью приняли участие в выставке в честь юбилея Русфонда. Рисунки для них стали возможностью высказаться. Красное сердце, маленькие яркие ладошки — так дети выразили искреннюю благодарность всем, кто оказался рядом в трудные минуты жизни.

Русфонд уже четверть века помогает тяжелобольным детям, в том числе с тугоухостью, в приобретении современных и мощных слуховых аппаратов. Сотни малышей благодаря слухопротезированию научились слышать и говорить. Они успешно учатся в школе, свободно общаются и мечтают о светлом и счастливом будущем.

Фото: Дарья Прокофьева
Фото: Дарья Прокофьева
Фото: Дарья Прокофьева
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Исаакиевский собор в неоновых сумерках, загадочный свет Дворцовой площади — эти акварели тоже часть выставки. Их выполнили ребята на мастер-классе «Рисуем Петербург» под руководством преподавателя Детской школы искусств им. М. А. Балакирева Дарьи Прокофьевой.

Фото: Дарья Прокофьева
Фото: Дарья Прокофьева
Фото: Дарья Прокофьева
Фото: Дарья Прокофьева
Фото: Дарья Прокофьева
Фото: Дарья Прокофьева
Фото: Дарья Прокофьева
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Авторов лучших работ наградили дипломами. Главный приз достался девятилетнему Руслану Имадову. Он нарисовал добрую фею-волшебницу с воздушными шарами в руках. На каждом было написано всего по одной букве, вместе получилось: «25 лет добрым делам!»

Юным участникам выставки вручили призы и подарки — аксессуары для слуховых аппаратов, а также билеты в Театр эстрады имени Аркадия Райкина — там играют спектакли и проводят экскурсии по закулисью с переводом на жестовый язык. Этот проект называется «Театр без границ».

Без границ и добро. На своем рисунке один из юных художников написал: «Доброта спасет мир». Такие простые слова. И такие важные.

Юбилейная выставка продлится до 3 октября.

79 детей — жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — получили слуховые аппараты за время работы регионального бюро Русфонда с 2014 года. Сейчас помощь требуется Семену Усову.

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