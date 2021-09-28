Продавца шавермы задержали в Петергофе после заявления о приставаниях к детям. В Сети он искал ровесниц

Как стало известно «Фонтанке» 28 сентября, накануне около половины второго дня в полицию обратилась 34-летняя местная жительница, которая поговорила по душам с 13-летней дочерью. Школьница, по предварительной информации, рассказала о взрослых знаках внимания, которые ей и её подругам якобы оказывал продавец шавермы в заведении на Ропшинском шоссе еще 16 сентября.

«Продавец шавермы пристает к детям» — такое сообщение получили в полиции Петродворцового района от родителей и бросились с проверкой в кафе.

Наряд полиции выехал в кафе и нашел там 29-летнего гражданина Узбекистана, который в Петербурге находится без официальной регистрации. По предварительной информации, два года назад его уже выдворяли с территории России за нарушение миграционного законодательства.



И на этот раз в отношении иностранца, которого доставили в 46-й отдел полиции, составили протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания».



У молодого человека, как выяснила «Фонтанка», есть несколько аккаунтов на ресурсах знакомств, где он ищет для отношений девушек в возрасте 26–30 лет.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

