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Встреча двух миров в парке Петербурга: ястребиная сова на камеру «рассказала всю свою жизнь»

Петербургский фотограф заметил сову-актрису

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Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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Редкую птицу заметил петербуржец на севере города — ястребиную сову (Surnia ulula), внесённую в Красную книгу Ленинградской области.

Фотоотчётом о встрече в одном из городских парков бёрдвотчер Антон Кубышкин делится 28 сентября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Обычно совы летом в парках не обитают, разве что случайно залетают отдельные особи. В холодное время года они появляются в городе или пролётом, или зимуют. Вот, похоже, и началась миграция сов, предполагает Антон Кубышкин.

«На удивление, за то небольшое количество времени, что я провёл с этой совой, она мне чуть ли не всю жизнь рассказала: и так попозировала, и этак. Это я шучу, конечно. Но весьма активная особь попалась. Я прям очень рад выразительности её "актёрского мастерства»», — рассказывает фотограф.

Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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Ястребиная сова — среднего размера, с длинным закругленным хвостом и заостренными крыльями, в полёте напоминает самку ястреба-перепелятника. Широко распространена в Палеарктике, включая горные районы Центральной Азии, а также на севере Америки. Предпочитает разреженные смешанные и хвойные леса. Гнездится в дуплах или в обломанной верхней части дерева. Охотится в основном в дневное время. В Ленинградской области встречается редко, гнездование установлено в 1997 и 2000 годах.

Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»

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