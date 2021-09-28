Редкую птицу заметил петербуржец на севере города — ястребиную сову (Surnia ulula), внесённую в Красную книгу Ленинградской области.
Фотоотчётом о встрече в одном из городских парков бёрдвотчер Антон Кубышкин делится 28 сентября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте». Обычно совы летом в парках не обитают, разве что случайно залетают отдельные особи. В холодное время года они появляются в городе или пролётом, или зимуют. Вот, похоже, и началась миграция сов, предполагает Антон Кубышкин.
«На удивление, за то небольшое количество времени, что я провёл с этой совой, она мне чуть ли не всю жизнь рассказала: и так попозировала, и этак. Это я шучу, конечно. Но весьма активная особь попалась. Я прям очень рад выразительности её "актёрского мастерства»», — рассказывает фотограф.
Ястребиная сова — среднего размера, с длинным закругленным хвостом и заостренными крыльями, в полёте напоминает самку ястреба-перепелятника. Широко распространена в Палеарктике, включая горные районы Центральной Азии, а также на севере Америки. Предпочитает разреженные смешанные и хвойные леса. Гнездится в дуплах или в обломанной верхней части дерева. Охотится в основном в дневное время. В Ленинградской области встречается редко, гнездование установлено в 1997 и 2000 годах.