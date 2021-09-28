Многодетного отца задержали на севере Петербурга за угрозу пистолетом на трассе

Кто прав на дороге, выясняли два автомобилиста в Курортном районе Петербурга. Довод в виде пистолета привел одного из них в отдел полиции.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября, накануне около часа дня в полицию обратился 55-летний петербуржец. Он, по предварительной информации, рассказал о конфликте, который произошел на автодороге в районе поселка Белоостров между ним и водителем серого «Шевроле». Мужчине не понравились маневры оппонента, и он, по словам заявителя, грозил ему пистолетом, наставляя его прямо в лицо заявителю.

