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Многодетного отца задержали на севере Петербурга за угрозу пистолетом на трассе

На Приморском шоссе задержали мужчину, который грозил автомобилисту пистолетом

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Кто прав на дороге, выясняли два автомобилиста в Курортном районе Петербурга. Довод в виде пистолета привел одного из них в отдел полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 сентября, накануне около часа дня в полицию обратился 55-летний петербуржец. Он, по предварительной информации, рассказал о конфликте, который произошел на автодороге в районе поселка Белоостров между ним и водителем серого «Шевроле». Мужчине не понравились маневры оппонента, и он, по словам заявителя, грозил ему пистолетом, наставляя его прямо в лицо заявителю.

На поиск правонарушителя были ориентированы наряды дорожной полиции, которые уже около 13:20 у дома 263 по Приморскому шоссе задержали указанную в заявке машину. За рулем «Шевроле» находился 40-летний мужчина, зарегистрированный в области. Его доставили в полицию Курортного района, где выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и умышленное повреждение имущества. Он также несколько раз был оштрафован за нарушение ПДД. У мужчины три дочери в возрасте от 8 до 10 лет.

У него изъяли травматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

videosokolspb
Мне кажется уже надо дождаться Новости - владелец травматического пистолета был застрелен сотрудником Полиции из боевого пистолета. Это должно уже будет остановить появление таких новостей
А13579
Оно ещё и расплодилось...
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